PSOE, Hacemos, Comercio Córdoba, CCOO y UGT piden que la ZGAT se limite al casco histórico

Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal representada por Comercio Córdoba quieren que las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), es decir, el área donde se establezca libertad horaria comercial en determinas épocas del año, se restrinja al casco histórico a la zona Patrimonio de la Humanidad. Se trataría de volver a la ZGAT que estuvo vigente en Córdoba desde 2012, el año en el que entró en vigor la normativa, hasta el año 2023 cuando se extendió a todo el término municipal.

Miembros de la comisión de las ZGAT, reunida hoy. / VÍCTOR CASTRO

La petición de estos colectivos se hace pública un día después de que la comisión municipal de las ZGAT, creada por el Pleno de Córdoba, se reuniera para tomar conocimiento del estudio realizado por una consultora externa al Ayuntamiento sobre el impacto que ha tenido en el empleo y la economía la extensión de la libertad horaria en los comercios de la capital.

Qué dice el estudio

En base a ese estudio, la comisión acordó ayer pedir a la Junta de Andalucía, el organismo competente en esta materia, que se reduzca la ZGAT en tiempo y en espacio, pero trasladó a la consultora la decisión sobre si el área debe quedarse en la zona Patrimonio de la Humanidad o ampliarse al distrito centro, con la inclusión de los establecimientos y grandes superficies que hay entre Jesús y María y la avenida de América. En su informe, la consultora dice: "Existen criterios técnicos perfectamente válidos tanto para solicitar una ZGAT que corresponda con todo el distrito centro, como para una propuesta que se limite al territorio declarado por la Unesco".

PSOE, Hacemos, Comercio Córdoba, CCOO y UGT se inclinan por el casco histórico pero abren la puerta a la posibilidad de extender el área al distrito centro.

Opinión de Comercio Córdoba

El presidente de la patronal Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha destacado en primer lugar las conclusiones del estudio realizado a la consultora: "El impacto de la ZGAT en Córdoba no ha sido positivo para la ciudad; se hablaba de que supondría un incremento de las venta y de una subida del empleo, pero ha quedado claro que eso no ha ocurrido".

Por este motivo, Bados pide al gobierno municipal que renuncie a esa declaración de las ZGAT e impulse un acotamiento en tiempo, que solo hubiera libertad horaria en Semana Santa, abril, mayo y septiembre; y un acotamiento espacial. "Si es factible nuestra primera opción es acotar la ZGAT a la zona Patrimonio de la Humanidad que es la que Comercio Córdoba defiende desde 2012, en su defecto habría que analizar la posibilidad de ampliarla al distrito centro", comenta.

Criterio del PSOE

La concejala socialista Carmen González se ha mostrado a favor de limitar las ZGAT al casco histórico, después de que el informe encargado a la consultora haya demostrado "con datos" que la extensión no se ha traducido ni en la creación de empleos ni en impacto económico. Además, la edil del PSOE reconoce que le hubiera gustado que el debate sobre la extensión de las ZGAT hubiera quedado zanjado en la comisión de ayer.

Carmen González ha hecho un recorrido histórico y ha culpado a la Junta de Andalucía de cambiar "y retorcer" en 2020 la normativa "para ir en favor de las grandes superficies". Además, también ha asegurado que al gobierno de José María Bellido le ha costado tiempo darse cuenta de la situación real del comercio, aunque con el informe de la consultora se han despejado en su opinión todas las dudas. "Se basan en datos objetivos por lo que no hay nadie que pueda dudar de la propuesta que finalmente se haga", ha dicho González para quien el casco histórico es la primera opción y la ampliación al centro, el mal menor.

Ambiente comercial en la calle Cruz Conde. / AJGONZALEZ

Hacemos, CCOO y UGT

Hacemos Córdoba, CCOO y UGT también han pedido al alcalde que establezca el casco histórico como Zona de Gran Afluencia Turística para proteger al pequeño y mediano comercio e impedir "la competencia desleal que las grandes superficies comerciales imponen".

Desde Hacemos Córdoba y CCOO y UGT subrayan que el informe revela que la designación de toda la ciudad como ZGAT "no ha generado beneficios ni para la ciudad ni para sus comerciantes, y que de hecho la ampliación de los días festivos de apertura ha resultado ser más problemática que ventajosa, ya que no ha incrementado el turismo, ha aumentado el impacto ambiental y no ha habido evidencias de un incremento en el empleo ni de mejoras laborales en el ya existente". Es más, los sindicatos recuerdan que el hecho de trabajar más domingos "está dificultando la conciliación familiar y precarizando el empleo, sobre todo entre las mujeres".

Aunque es esa su postura, reconocen la necesidad de hacer negociaciones y están abiertos a considerar la inclusión del distrito centro, siempre y cuando no se extienda a toda la ciudad, ya que ello no ha demostrado ser beneficioso para el comercio local. Además, Hacemos Córdoba, CCOO y UGT abogan por una reducción en el número de meses en los que se permita la apertura en días festivos. Proponen que este periodo se limite a un máximo de tres meses,