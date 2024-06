PSOE y Vox critican que el Ayuntamiento de Córdoba pague 100.000 euros para patrocinar el concierto de Luis Miguel

Los grupos municipales de PSOE y Vox han arremetido contra un contrato que el Ayuntamiento de Córdoba aprobó el lunes para patrocinar el concierto que Luis Miguel ofrecerá en la plaza de toros de Córdoba el día 28. El lunes se aprobó otorgar al delegado al teniente de alcalde delegado de Contratación, Jesús Coca, todas las facultades delegables de la junta de gobierno local como órgano de contratación para el expediente de contrato privado de patrocinio a suscribir con el Grupo Mundo Management para la celebración del concierto dentro de la Gira Luis Miguel Tour 2024. En la información facilitada el lunes a los medios de comunicación no se especificaba la cuantía económica que tendrá este patrocinio, que finalmente ha trascendido y asciende a 100.000 euros.

Promoción internacional

Fuentes municipales lamentan "la demagogia" de la oposición municipal y argumentan que Luis Miguel es un artista internacional de primer orden y que elige Córdoba para el comienzo de una gira por España, un hecho que atraerá las miradas de la prensa nacional e internacional y supondrá una promoción importante para la imagen de Córdoba. Asimismo, defienden el presupuesto destinado al patrocinio y recuerdan que es "mucho más barato" que el dinero que el Ayuntamiento de Córdoba, con la socialista Isabel Ambrosio como alcaldesa, destinó por ejemplo en el concierto de Rosalia, en 2009, que ascendió a 300.000 euros, "Vox y PSOE quieren una ciudad triste y sin eventos", lamentan estas mismas fuentes.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha criticado con dureza este convenio que se cierra unas horas antes del concierto, pese a que este está anunciado desde hace meses, y pide al PP que "pague la fiesta" con su dinero y no con el de los cordobeses. "Es inmoral", ha zanjado la edil de Vox que lamenta que el patrocinio no lo firme el alcalde, José María Bellido, sino que se delegue la firma en un concejal. "Si tan bueno es para la ciudad por qué no lo firma él", ha espetado Badanelli que acusa al regidor de jugar al Monopoly con el dinero público para dárselo a un empresario privado.

Críticas del PSOE

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, lleva varios días denunciando el contrato de patrocinio al que se le dio luz verde el lunes en la junta de gobierno local. Entonces no se dio a conocer la cuantía económica que tendría el acuerdo, pero el edil socialista ya arremetió contra el hecho de patrocinar un concierto de estas características. También que se hiciera con una empresa a la que vincula a "la órbita de Elías Bendodo", a la que --recordó-- también adjudicó el Consistorio la organización de la Cabalgata de Reyes.