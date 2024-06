Cruz Roja atiende a más de 31.000 personas en Córdoba y alerta de la "cronificación de la vulnerabilidad"

Cruz Roja atendió en 2023 en la provincia de Córdoba a más de 31.000 personas, superó las 100.000 intervenciones y contó con la ayuda de 4.717 voluntarios. Estas son algunas de las grandes cifras ofrecidas este jueves en la presentación de la memoria de actividad de la entidad, en la que el responsable provincial de intervención social de Cruz Roja en Córdoba, Germán Ayala, ha alertado sobre la "cronificación de la vulnerabilidad", que afecta a personas no solo sin trabajo sino también a otras con sueldos precarios y que, pese a la ayuda de la entidad, no son capaces de salir de su situación ni hacer frente al incremento de los precios de los productos básicos.

Ayala ha indicado que Cruz Roja atendió el pasado año "a menos personas que el anterior", aunque achacó este descenso a "un cambio estratégico" por el que "queremos tener más impacto en la vida de las personas". Así, aunque el volumen de atendidos seguirá decreciendo, el número de intervenciones continuará aumentando.

2023 en cifras

En total, de las 31.600 personas con las que intervino Cruz Roja el año pasado, 25.271 personas fueron beneficiarias de manera individual de 100.590 intervenciones, una media de casi cuatro por persona. "La tendencia que tenemos es de mucha más intensidad en la intervención, lo que nos permite ser verdaderamente más eficaces en la mejora y en el cambio de vida de las personas", insistió Germán Ayala. El resto, 6.329 personas, participaron en acciones de sensibilización en torno a educación en valores en materias de igualdad, medio ambiente, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o educación para la salud.

Por su parte, la presidenta provincial de Cruz Roja en Córdoba, Cándida Ruiz, ha incidido durante la presentación de la memoria en que "las personas voluntarias son el motor de la asociación; Cruz Roja la forman personas sencillas que ayudan a personas". Y es que la base social de Cruz Roja en 2023 ha estado constituida por más de 20.000 personas, de las cuales 4.717 han sido voluntarias. Han indicado también que más de la mitad de estos voluntarios tiene entre 30 y 60 años, y el 62% son mujeres, mientras que el 38% restante lo constituyen hombres. En cuanto a socios, ha habido 16.682 personas y 179 empresas socias. "La base social de Cruz Roja en 2023 ha sido espectacular", ha expresado Ayala.

Cronificación de la vulnerabilidad

Más allá de los datos, el responsable de intervención social de Cruz Roja ha alertado de la "cronificación de la vulnerabilidad, algo de lo que venimos hablando desde 2021, aproximadamente". Ayala ha explicado que "hay personas con las que venimos interviniendo desde hace años y, a pesar de los esfuerzos de Cruz Roja, no consiguen salir de su situación de vulnerabilidad".

Una voluntaria de Cruz Roja con una mujer mayor. / CÓRDOBA

Además, el perfil de las personas vulnerables en situación crónica no es solo de "desempleados de larga duración, sino también de personas con trabajo". Desde Cruz Roja achacan este hecho a los bajos salarios y la elevación de los precios de los productos básicos, "como la alimentación, la vivienda o los suministros del hogar", lo que les obliga a pedir ayuda para llegar a fin de mes.

Grandes desafíos

Germán Ayala ha destacado también una serie de "grandes desafíos" que afronta Cruz Roja y que suponen una prioridad para la entidad: la soledad no deseada, que tiene unos efectos perniciosos para las personas, tanto en salud física como mental; la brecha digital que está provocando la digitalización del acceso a derechos básicos como la atención sanitaria o la gestión administrativa de cualquier servicio público; la prevención de la violencia, no solo contra la mujer, también en personas mayores y en el medio educativo, y la igualdad de género, a la que se trata de "contribuir de manera transversal desde todas los ámbitos".

Área de actuación

Ayala ha explicado que "trabajamos engranados con los servicios sociales y otras entidades, y claro está que a todo el mundo no podemos atender", pero ha señalado que el objetivo principal de Cruz Roja es "ayudar a personas que estén dispuestas a ser protagonistas de su propio proceso de inserción". No obstante, ha recalcado que "esto no es óbice para que tengamos también proyectos de emergencia, como ayudar a familias o niños en situación de calle".

Desde Cruz Roja afirman que "en 2023 hemos intervenido con todos los sectores de la población: personas mayores, infancia, personas con discapacidad, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, mujeres en dificultad social, personas desempleadas, familias con escasos recursos económicos y habitantes de otras zonas del mundo a través de programas de ayuda humanitaria y de cooperación internacional". Y eso en 70 de los 77 municipios que hay en la provincia de Córdoba, a partir de las 12 asambleas locales que tiene Cruz Roja en el territorio. "Estamos haciendo un esfuerzo -ha añadido Ayala- por llegar a los núcleos de población de menos habitantes, porque son espacios donde hay una enorme escasez de recursos". Además, ha señalado que, "aparte del voluntariado, la principal fortaleza de Cruz Roja es su capilaridad, la capacidad de llegar a todos los puntos del territorio".