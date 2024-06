Cinco campamentos deportivos para que los niños disfruten este verano en Córdoba

Llegan las vacaciones tras el curso escolar y los niños tienen todo el tiempo del mundo. ¿No sabes qué hacer con ellos? Para los más inquietos, sin duda, una de las mejores alternativas es el deporte. Divertirse haciendo actividades deportivas es una oportunidad perfecta para que hagan nuevos amigos y mantengan hábitos saludables. En Córdoba hay algunas opciones perfectas para ellos.

Precisamente, vamos a facilitarte algunas. Te hablamos sobre cinco campamentos deportivos y educativos con los que tus hijos podrán disfrutar a la par que practicar algún deporte en espacios adecuados para ello. Estarán entretenidos y, probablemente, lleguen a casa con una gran sonrisa.

Entre los planes del verano, una de las alternativas más obvias es la piscina (y muchos de estos centros disponen de ellas). También es tiempo de las escuelas de verano, que abren sus puertas en la ciudad y en distintos pueblos de la provincia. Es habitual que los municipios dispongan de actividades de este tipo para los pequeños. Más allá de esos planes, hay centros que ofrecen estos servicios enfocados en el deporte.

Niños se divierten en una escuela de verano de Córdoba. / Córdoba

El veranUCO de la Universidad de Córdoba

La Universidad de Córdoba, por ejemplo, abre en verano sus puertas para los más pequeños de la casa con veranUCO. La universidad cuenta con un campus multiactividad dirigido a distintos grupos por edad, desde los 'baby' (de 4 a 5 años) y los 'peques' (de 6 a 8 años) hasta los infantiles (de 9 a 12 años). Entre esos planes, se encuentran los cursos intensivos de natación. Las actividades se desarrollan en las instalaciones deportivas del campus universitario de Rabanales.

Del golf a talleres en Arruzafa Golf

Uno de ellos es Arruzafa Golf, que abrió el 24 de junio sus puertas en horario de mañana para que los niños practiquen actividades deportivas como golf, tenis, padel o pickleball, participen en talleres infantiles, se refresquen con actividades acuáticas y pasen magníficas mañanas con los hinchables que dispone el centro. Arruzafa Golf ofrece planes por semanas, mensuales e, incluso, para todo el verano.

Multideporte y danza en Go Fit

Otra opción para este verano es el campus de Go Fit. El gimnasio ofrece este servicio desde el 25 de junio en aquellas ciudades donde tiene un centro deportivo. Córdoba no es menos. Go Fit ofrece actividades multideportivas, con el agua como protagonista en parte de sus juegos, danza, actividades al aire libre, talleres y otras muchas opciones. Además, el gimnasio puede presumir de contar con piscina interior y exterior. Su programa está dirigido a niños desde los 3 hasta los 15 años de edad.

Juego, diversión y deporte en Forus

En Córdoba, el gimnasio Forus es otro de los centros deportivos que disponen de planes de verano infantiles para niños entre los 3 y los 12 años. En sus instalaciones, podrán practicar actividades lúdico-deportivas y la empresa propone que, a través del juego y de las actividades recreativas que tienen preparadas, los pequeños desarrollen diferentes habilidades.

Tenis, pádel y más en Open Arena

Cuando finaliza el curso escolar, el Open Arena abre las puertas a sus campus de verano, que se dividen en tres modalidades. Con una novedad, este año. Cuenta con un campamento infantil para niños con edades comprendidas entre 4 y 8 años, así como un campus de tenis y otro de pádel para los mayores de 8 años. Según el Open Arena, los niños van pasando por las distintas actividades que imparten sus monitores, con chapuzón incluido en su piscina. La novedad de este año: un campus de tenis de alto rendimiento.