El Ayuntamiento pedirá a la Junta de Andalucía que recorte la libertad de horarios comerciales en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba pedirá a la Junta de Andalucía que recorte la libertad de horarios comerciales en Córdoba que impera desde el año pasado, aunque solicitará a la empresa que ha hecho el estudio de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que concrete si el área de influencia debe limitarse al casco histórico o a todo el centro de la ciudad.

Esas son las dos conclusiones principales que se han derivado de la comisión de las ZGAT, celebrada este mediodía y que ha estado presidida por la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent; el dedelegado de Comercio, Julián Urbano, y el delegado de Turismo, Danel García Ibarrola. En este encuentro se ha acordado, una vez que se delimite la cuestión geográfica, la remisión del estudio realizado por la empresa Lógica Plural Consultora para analizar el impacto que ha tenido en la ciudad la ampliación de las ZGAT y cuyos resultados se han conocido esta semana.

Qué decía el estudio

En dicho estudio, que encargó el Pleno de Córdoba, se recomienda reducir la la actual delimitación de las zonas donde se decreta libertad horaria comercial porque coinciden con todo el término municipal, y reducir también el tiempo en que puede aplicarse dicha liberalización. Actualmente, la ZGAT se aplica los meses de abril, mayo, septiembre y octubre y en Semana Santa en toda Córdoba.

Miembros de la comisión de las ZGAT, reunida hoy. / VÍCTOR CASTRO

Casco histórico o centro

La comisión, que está integrada por agentes sociales y económicos y por los grupos municipales, asume la recomendación del estudio para que la ZGAT se establezca únicament en los meses de en abril, mayo, octubre y Semana Santa, pero pide a la consultora que especifique si debería circunscribirse al casco histórico (exclusivamente la zona Patrimonio de la Humanidad) o al centro. Si es este último caso, también piden que se delimite exactamente qué calles quedarían afectadas por las ZGAT.

En cualquiera de los dos casos, si la Junta diera el visto bueno, Córdoba volvería a acercarse a la situación anterior cuando la figura que regula la apertura libre de los negocios (las ZGAT) y los horarios se circunscribía a la zona del casco histórico y solo durante dos periodos determinados del año: la Semana Santa y el mes de mayo (los de mayor afluencia turística).

Desde el PSOE han reclamado a la Junta desde el inicio de las reuniones de esta comisión que la nueva ZGAT para Córdoba se decrete de manera automática, de oficio, y no haya que esperar a 2025. La concejala socialista Carmen González defiende que la administración andaluza "siempre ha sostenido que el cambio en Córdoba se debió a un defecto de forma y que no hay voluntad política por parte de la administración andaluza por mantener la libertad horario, de modo que no debería haber problema para que se estableciera de manera automática", opina.

Historia de las ZGAT en Córdoba

La declaración de ZGAT se renueva cada cuatro años y desde que se creó esta figura en Córdoba solo ha habido una Zona de Gran Afluencia Turística limitada al centro histórico de la ciudad, que coincidía además con la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde 2019 al 2022, los horarios comerciales en ese área eran libres solo durante Semana Santa y el mes de mayo. Este acuerdo de equilibrio ha subsistido con el visto bueno de la patronal, Comercio Córdoba, y bajo la mirada atenta de las grandes superficies --que reclamaron siempre mayor flexibilización-- y la visión crítica de los sindicatos ante una posible ampliación de la zona al entender que supondría una merma en derechos laborales y conciliación.

En septiembre del 2022, el Ayuntamiento de Córdoba solicitó a la Junta de Andalucía que volviese a declarar Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) solo el casco histórico de la ciudad durante dos periodos determinados: la Semana Santa y el mes de mayo. Sin embargo, el Pleno de Córdoba terminó desistiendo de su propuesta después de que se hubiera producido un cambio de normativa (con una sentencia del Tribunal Supremo incluida) y ante la posibilidad de que la Junta de Andalucía --al no haber acreditado de manera conveniente el Ayuntamiento por qué solicitaba que la declaración fuera solo para el casco-- terminara declarando zona de gran afluencia turística todo el término municipal de Córdoba durante todo el año. Que las ZGAT se vayan a quedar en 4 meses fue entendido entonces por el Pleno y por Comercio Córdoba como la mejor de las peores noticias por el sector.

Ahora, el Ayuntamiento pretender regresar a ese momento de 2022 después de que el estudio haya acreditado que no se ha generado más empleo, como algunos defendían con la libertad horaria en el comercio.