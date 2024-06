Estos son los nuevos soletes de Córdoba: los recomiendan los cocineros de la Guía Repsol

Los cocineros de la Guía Repsol recomiendan sus locales hosteleros 'de confianza', esos sitios informales, familiares unos o recién abiertos otros y siempre asequibles, más de un centenar en Andalucía. En la provincia de Córdoba son 11 los locales recomendados por estos cocineros. Ocho en la capital: Garum 2.1, Tere, Santa Emilia, Distrito Cocktail Bar, Buonisssimo, Asador de Nati, Hermanos Salcedo y La Montillana. Y tres más en la provincia: Italianino, en Pozoblanco; Chato Peces en Belalcázar, y Estefani, en Alcaracejos.

A nivel general, este listado cuenta con unos Soletes excepcionales, en los que han colaborado 37 cocineros distinguidos con tres Soles Guía Repsol, además de chefs con dos y un Soles. 125 profesionales al frente de los mejores restaurantes del país han convertido esta edición estival de Soletes en un hito. Entre los chefs que recomiendan los locales de restauración está el cordobés Paco Morales.

Más de 750 lugares recomendados

Han compartido con el público su criterio y el conocimiento de sus respectivas zonas para señalar más de 750 lugares en los que merece la pena parar: lugares cercanos, amables y con buen ambiente repartidos por toda la geografía española, desde Cadaqués hasta Ceuta. Un total de 112 de estos locales son de Andalucía: 15 de ellos ya estaban reconocidos en anteriores ediciones de Soletes y otros 95 son nuevas incorporaciones. En total, Andalucía cuenta con 632 Soletes.

"Para mí, un Solete es una pista maravillosa, que te asegura salir contento cuando vas a parar en una zona que no conoces. Son una grandísima idea y una información muy valiosa", asegura la chef Begoña Rodrigo, que siempre los consulta en sus viajes en la app de Guía Repsol.

De la mano de los mejores embajadores posibles, Guía Repsol responde a la inquietud por visibilizar todos los territorios, también los que no suelen aparecer en las guías gastronómicas. "Los Soles nos han señalado chiringuitos, terrazas, bares, cafés o coctelerías que son todo un descubrimiento. Ellos conocen mejor que nadie el espíritu de los Soletes, porque los frecuentan con amigos, con familia o con su equipo y han tenido la generosidad de compartirlos. Es una guía estupenda para las vacaciones, justo ahora que tantos viajamos y estamos deseando saber dónde comer o tomar un helado", señala María Ritter, directora de Guía Repsol.

Esta novena edición de Soletes se presenta este miércoles en Lorca gracias a la colaboración del Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de la localidad y Guía Repsol.

Esta edición tan colaborativa ha demostrado la complicidad que existe entre los cocineros de Guía Repsol, que con entusiasmo han sacado pecho de los sitios que guardan como un tesoro. "Algunos de mis Soletes son muy auténticos, de los que no quedan, en los que más disfruto por el cariño que le ponen a todo", dice Maca de Castro (3 Soles Guía Repsol) en Mallorca.

Con esta ilustre edición, en la que se superan los 4.000 Soletes, se añaden más chiringuitos y terrazas donde saborear el buen tiempo a la ya nutrida lista de Soletes veraniegos. Los helados se han revelado como una debilidad para los cocineros, que no han dudado en detallar sus preferidos.

Toda la información de los 'Los Soletes donde comen los cocineros' en la web y en la app de Guía Repsol. Con la app de Guía Repsol se pueden llevar de viaje este nuevo listado de Soletes en el bolsillo y consultarlo cuando quieras. "Gracias al geolocalizador podrás filtrar los puntos de mayor interés para tu viaje y los restaurantes más apetecibles durante el camino", señalan.

Tienes más de 4.000 Soletes donde elegir, además de los 764 restaurantes con uno, dos y tres Soles y los 1.453 recomendados. Un establecimiento para cada lugar y momento de tu viaje. Y si necesitas inspiración, la sección 'Descubrir' te dará nuevas ideas constantemente para evitar que cualquier viaje sea víctima de la rutina. Hoteles con encanto, museos, rutas senderistas y rincones escondidos te esperan para improvisar un merecido alto en el camino.

Recomendaciones en Andalucía

Los cocineros con Soles Guía Repsol recomiendan los siguientes establecimientos andaluces: en Almería: 'Quinto Toro' y 'Akala', en la ciudad de Almería; 'San Isidro' y 'Helados Arturo', en Adra; 'Habana Playa', 'El Bar de Diego' y BodeboKa', en El Ejido, y 'Flamingo' y 'Enma', en Almerimar.

En Cádiz, 'El Adobo', 'La Manzanilla' y 'La Colonial', en la ciudad de Cádiz; 'Venta Pinto', 'Venta Rufino', 'Los Tres Carriles', 'Las 4 Estaciones' y 'La Azotea Chiringuito', en Vejer de la Frontera; 'Venta La Rufana', 'Meollo', 'Mamachicha', 'Da Massimo Heladería', 'Factoría 77 Coffee Roasters', 'El Pescaíto', 'El Limonero', y 'Vicente Los Pepes', en El Puerto de Santa María; 'Taberna de Abelardo', 'Tabanco Bodeguita Almabrazo El Relojero', 'Sajorami Beach', 'Paquete', 'El Malagueño' y 'Casa Camarón', en Barbate; 'Casa Otero', en Bolonia; 'El Espartero', en Jerez de la Frontera; 'Balneario Beach Club', en Tarifa; 'AWA Beach Club', en Chipiona, y 'Atenas Playa', en Chiclana de la Frontera.

En Córdoba, 'Garum 2.1', 'Tere', 'Santa Emilia', 'Distrito Cocktail Bar', 'Buonisssimo', 'Asador de Nati', 'Hermanos Salcedo' y 'La Montillana', en la ciudad de Córdoba; 'Italianino', en Pozoblanco; 'Chato Peces' en Belalcázar; y 'Estefani', en Alcaracejos.

En Granada, 'Soria', 'Provincias', 'Lío Urban Smash', 'El Sol', 'Catavinos', 'Botánico Café' y '3 Onzas Cocktail Bar', en la ciudad de Granada; 'Perandres', en Torrenueva; y 'Los Pinos', en Huétor Vega.

En Huelva, 'Casa Miguel', 'La Parábola', 'La Grosera' y 'Agmanir', en la ciudad de Huelva; 'Camarón' y 'Porto Bello', en Punta Umbría, y 'Venta Angelito', en San Juan del Puerto. En Jaén, 'Panaceite', 'La Barra', 'Montana', 'Vander Coffee', 'The Garrison', 'Tentación', 'Dover' y 'Burger Tomás', en la ciudad de Jaén.

En Málaga, 'Mira', 'Daza', 'Vertical Wine Bar', 'Speakeasy 'The Pharmacy'', 'Siete Cabezas', 'Rocamar', 'Pizzamore', 'Nonna Helado Artesanal', 'Mia Coffee', 'Los Puntales', 'Los Cazadores', 'Gottan Grill Centro', 'Goat' y 'Bocallena', en la ciudad de Málaga; 'Lechuguita', 'Hotel Catalonia Ronda', 'E'Gelato' y 'Alba', en Ronda; 'El Saladero' y 'Berebere', en Vélez-Málaga; 'Speakeasy Jazz Club&Cocktails', 'La Casa del Bocadillo', 'La Abacería de David' y 'Casa Colón', en Fuengirola; 'The New Beach Club Higuerón', en Benalmádena; 'Lacaliza', en Rincón de la Victoria'; 'Karmela', en Alhaurín de la Torre, y 'Cotxino', en Marbella.

En Sevilla, 'Villar', 'Plácido y 'Grata', 'Mito', 'La Carola', 'Catalina', 'Barlovento', 'Bacanal Burguer', 'Ático', 'Al Sur', 'Vida Jonda' y 'Bodeguita Romero', en la ciudad de Sevilla.