Proyecto Hombre duplica la atención a personas con adicciones desde la pandemia de covid

Las personas atendidas en los distintos proyectos contra la drogadicción de Proyecto Hombre siguen en aumento. De hecho, desde la pandemia de covid 19 a la actualidad la cifra se ha duplicado. En 2023 la entidad atendió en Córdoba a un total de 3.876 personas en Córdoba y provincia, unas 300 más que en 2022, según la memoria correspondiente al año pasado, presentada este miércoles por Proyecto Hombre Córdoba, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

Según ha informado el director-presidente de Proyecto Hombre Córdoba y provincia, Jesús Tamayo, estos datos no responden únicamente a que hayan aumentado las adicciones sino a que personas que antes no tenían herramientas para salir de la problemática ahora están siendo atendidas y cada vez son más gracias a los programas que desarrolla la organización y a su peso, cada vez mayor, en los distintos puntos de la provincia cordobesa. A esto ha añadido que la pandemia de covid 19 fue el "detonante" para muchos adictos para pedir ayuda y que durante meses no tuvieran acceso a programas y aumentó el consumo de alcohol y drogas en el hogar.

En cuanto a los datos de 2023, según ha detallado Tamayo, de las 3.876 atenciones a hombres y mujeres de la provincia, 1.355 corresponden a tratamiento y 2.521 a programas de prevención. El responsable de la entidad ha resaltado la importancia de la última cifra, ya que, en su mayoría, las atenciones se han llevado a cabo en el seno de los centros educativos del territorio. Asimismo, según ha aclarado el director, con estas cifras, la atención llega sólo al 40% de las personas que piden ayuda y que muchos no llegan a entrar en ningún centro.

Perfil masculinizado

La mayoría de las intervenciones, tanto en tratamiento como en prevención, casi un 93%, se llevan a cabo en hombres (3.602) y en torno a un 7% a mujeres (274). No obstante, las actuaciones que se llevaron a cabo con familiares de mujeres fueron superiores a las del entorno de los hombres, que fueron 621 y 442, respectivamente. Las principales sustancias que generan adicción siguen siendo alcohol y cocaína, a lo que se suma el consumo de antidepresivos y ansiolíticos en mujeres. Asimismo, la edad más frecuente de los usuarios que piden ayuda es de entre 35 y 40 años.

En cuanto a las personas atendidas en tratamiento, un 89% son hombres y un 11% mujeres.

Por otra parte, Tamayo ha matizado que en los últimos meses se ha conseguido recortar la temporalidad de atención. Ha matizado que la duración del tratamiento depende de la edad del usuario y del tiempo que lleve consumiendo y que en las edades más jóvenes se sitúa entre 12 y 18 meses, que aumentan a entre 24 y 36 meses a usuarios en edad madura.

Así, el presidente ha precisado que Proyecto Hombre ha reforzado el trabajo con mujeres, los programas penitenciarios, la atención al sinhogarismo y la presencia rural, considerando que el 64,16% de las personas atendidas en 2023 correspondían a la provincia de Córdoba.

Diversidad de programas

Tamayo ha apuntado, igualmente, que se están dando un salto "cuantitativo" en recursos transversales y específicos, de forma que el 80% de los usuarios que han pasado por el programa base -que da respuesta diaria e intensiva al problema, con posibilidad de internamiento en el centro- han pasado antes por otros recursos específicos dentro del programa de apoyo -basado en tratamiento ambulatorio no tan intensivo-.

En cuanto a mujeres, según han detallado, durante 2023 se ha intensificado líneas concretas de trabajo en violencia y diferentes tipos de agresión, tanto en recursos residenciales como ambulatorios. También se ha logrado la convivencia mixta en la comunidad Intrapenitenciaria gracias al trabajo conjunto con el equipo de Instituciones Penitenciarias de Córdoba. Proyecto Hombre también ha puesto de manifiesto los logros en recursos transversales de autoestima, empoderamiento y autoafirmación, así como la evolución que se ha realizado en la Comunidad Terapéutica de mujeres, con un crecimiento de entre un 4 y un 6% más respecto a años anteriores.

Otro de los objetivos de Proyecto Hombre Córdoba ha sido el de revitalizar la Comunidad Intrapenitenciaria, no solo en número de atenciones, sino también con proyectos específicos: como la transformación del módulo terapéutico de Proyecto Hombre de hombres en módulo mixto de atención de adicciones, intervención específica en el módulo de mujeres y atención a la demanda general existente en el resto de módulos del Centro Penitenciario de Córdoba.