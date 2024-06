El proyecto Córdoba incluye del Ayuntamiento, reconocido en los Premios Solidarios de la ONCE

La iniciativa Córdoba Incluye, del Ayuntamiento de la ciudad, ha resultado galardonada con el Premio Solidarios Grupo Social ONCE Andalucía 2024 por su implicación en la inclusión de todas las personas en los servicios y actividades municipales.

Además, en esta edición de los premios -que se entregarán precisamente en una gala en el Teatro Góngora de Córdoba el próximo 24 de septiembre-, se galardonará también al dúo humorístico Los Morancos, a los Cuidados Paliativos de San Juan de Dios, a Informativos Telecinco y a la empresa almeriense Biosabor, que recibirán así la más alta distinción que concede la ONCE a nivel autonómico.

“Estos premios constituyen el mejor ejemplo de la mejor Andalucía posible, la Andalucía de la solidaridad”, ha comentado la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, tras el fallo del jurado. “Los andaluces somos solidarios, forma parte de nuestra forma de ser y de hacer ante el mundo -señala Viruet-. Y queremos agradecer esa solidaridad con mayúsculas, que nos enorgullece a todos, reconociendo el coraje y el valor de quienes hacen del compromiso un activismo, una forma de vida que saca a la luz los mejores valores que nos definen como sociedad”, informa la ONCE en una nota de prensa.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido. / CÓRDOBA

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Andalucía 2024 distinguen a las personas, instituciones, administraciones públicas, empresas y medios de comunicación que hayan destacado en el último año por su labor solidaria a favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

El jurado de esta undécima edición, reunido en Sevilla, ha estado presidido por Isabel Viruet, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla y, formado por el delegado de la ONCE, Cristóbal Martínez, el consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto, la secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García, la delegada de Igualdad de la RTVA, Belén Torres Vela, y Juan Luis Muñoz Escassi, en representación de la Mesa del Tercer Sector en Andalucía.

Administración pública | Ayuntamiento de Córdoba

En la categoría de Administración Pública el Premio Solidarios 2024 ha recaído en el Ayuntamiento de Córdoba por la puesta en marcha del programa Córdoba Incluye de inclusión en todos los servicios y actividades municipales desde la accesibilidad universal en el sentido más amplio.

El programa se desarrolla sobre tres ejes de actuación, el transporte público, el ocio inclusivo y el cultural, con proyectos pioneros en diferentes ámbitos, espacios públicos, comunicación, turismo, emprendimiento, ocio y cultura, hostelería, restauración, comercio y transportes, con el objetivo de crear una red de espacios accesibles que conviertan a Córdoba en un entorno habitable, cómodo y fácil para todas las personas, donde predominen los derechos y el bienestar de la ciudadanía y sus visitantes con o sin discapacidad.

Persona Física | Los Morancos

En la modalidad de Persona física, la ONCE ha distinguido a los hermanos Jorge y César Cadaval, el dúo humorístico Los Morancos, por el trasfondo social de su trayectoria artística, apegada a la realidad y cargada de compromiso. Destacan las acciones benéficas promovidas para apoyar causas como la lucha contra el cáncer, las campañas de sensibilización social o el impulso de proyectos solidarios en defensa de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Entre otros, el jurado ha valorado la implicación de Los Morancos en el proyecto ‘Libres de deuda’, para informar sobre las leyes como la de la Segunda Oportunidad, que les permite salir adelante en el terreno profesional y social. Los dos humoristas lideran a un equipo de prestigiosos abogados con larga experiencia en el sector para facilitar la ayuda y el asesoramiento legal a las personas con mayores necesidades.

Entidad social | Cuidados Paliativos de San Juan de Dios

En la modalidad de Institución, Organización, Entidad Social y ONGs,, este año el Grupo Social ONCE distingue a los Cuidados Paliativos de los hospitales pertenecientes a la orden de San Juan de Dios, pioneros en la introducción de este tipo de atención sanitaria en España y especialmente en los cuatro centros andaluces.

El Jurado destaca su labor encomiable, en situaciones extremas, que resulta tremendamente generoso y reconfortante tanto para los pacientes como para las familias. Subraya además el compromiso docente de sus profesionales para proporcionar las herramientas y conocimientos más actuales y mejorar la calidad asistencial, el confort y el bienestar de las personas que requieren esta atención.

Medio de comunicación | Informativos Telecinco

En la modalidad de Medio de Comunicación, el Grupo Social ONCE ha premiado a Informativos Telecinco por los contenidos realizados desde Andalucía para visibilizar la realidad social de la comunidad autónoma desde el rigor profesional y objetividad en el tratamiento informativo, una cobertura que, a juicio del jurado, redunda en la defensa de la igualdad de oportunidades en la sociedad y permite visibilizar a Andalucía como una comunidad referente en el ámbito de la solidaridad.

Empresa | Biosabor

En la categoría de empresa, el Premio Solidarios 2024 es para la empresa de agricultura ecológica y sostenible Biosabor, ubicada en la zona de Níjar, por su respeto al medio ambiente y su fuerte compromiso hacia la alimentación segura y saludable, por una alimentación sin desperdicio. Al tiempo, dona a los bancos de alimentos parte de los productos hortofrutícolas que no son utilizados para su venta o transformación.

El jurado ha destacado su coherencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su apuesta por las personas. También, el apoyo que presta al deporte minoritario, sus proyectos de empoderamiento de la mujer y su compromiso por la inserción laboral de personas vulnerables, además del proyecto ‘saborSenegal’ para luchar contra la pobreza en países en vías de desarrollo.