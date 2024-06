Oussama, el detenido en Las Tendillas: "Me metieron en el furgón y se liaron a palos conmigo"

El hombre detenido el pasado domingo por la Policía Nacional en los altercados ocurridos en las Plaza de las Tendillas durante la celebración del ascenso del Córdoba CF ha indicado a Diario CÓRDOBA que desconoce el motivo de su detención y por qué la Policía le golpeó. Asegura el enfermo que los golpes principales los recibió en el interior de la furgoneta policial.

Oussama I.R. permanece ingresado en el Hospital Reina Sofía, desde donde ha explicado a este periódico su versión de los hechos, después de haber presentado su familia una denuncia ante la Policía Nacionalpara que se investigue lo ocurrido. Oussama explica que se acuerda de pocas cosas, pero indica que fue a por su hermano y que cuando ocurrió todo "estaba celebrando como cualquier aficionado, saltando, cantando, como cualquiera” y que, “de repente, cuando se fueron los jugadores, se quedaron los ultras”, en la zona del Palacio de los Caramelos, apunta, “pero nosotros nos quedamos más alejados (en la calle Claudio Marcelo), y ahí ya empezó todo el jaleo, empezó la gente a venir para donde estábamos nosotros, cada vez más gente”.

Desconoce el motivo

Preguntado por el motivo por el que la Policía se dirigió a él, indica que “eso quisiera yo saber, una persona que no está haciendo nada, que está allí solo por diversión, como aficionado al fútbol, que fueran hacia mí, habiendo allí ultras que la estaban liando muchísimo más...”.

Asegura el aficionado que un agente le dijo que “les había tirado botellas de cristal y que en una le dio en un casco, a él o a otro compañero, pero eso me lo dijeron cuando me cogieron y me metieron en una furgoneta. A mí no me pegaron en la calle”. Asegura que los agentes le cogieron de la mano y “me dieron con la porra en la pierna, pero no me hicieron nada, y me metieron en el furgón y se liaron a palos conmigo. Ahí escuchaba yo diferentes voces, cinco o seis personas, sentí los dos primeros golpes. Me dieron uno aquí en la barriga, otro me lo dieron en la espalda y el tercero me lo dieron en la cabeza y cuando me desperté, me desperté en el hospital”.

Asegura Oussama que la Policía le indicó que a él lo recogieron del suelo y que los golpes “podrían ser de la avalancha de correr y eso, pero a mí me pegaron ellos”. Oussama I.R. indicó a este periódico que lo único que quiere es “que se haga justicia, tanto para mí como para cualquier otra persona a la que hayan golpeado, porque esto podía haber sido peor”.

Este periódico ha contactado tanto con la Policía Nacional como con la Subdelegación del Gobierno, que han indicado que ante la judicialización del asunto no van a opinar sobre los hechos.

