Vecinos y comerciantes del Casco y la Judería piden más seguridad para sus calles

Vecinos y comerciantes del casco histórico y la zona de la Judería han pedido más presencia policial en sus calles ante los «continuos» robos que están sufriendo desde hace tiempo. Según la presidenta del Consejo de Distrito de Centro, Lourdes Martínez, los sucesos son casi diarios, con pequeños robos en tiendas o presencia de carteristas, algunos ya ampliamente conocidos en la zona. La presidenta del consejo de distrito asegura que vecinos y comerciantes son quienes, entre ellos, se dan la voz de alarma cuando ven por la zona a algunos de los supuestos ladrones ya conocidos.

Martínez explica que los robos que no suelen ser costosos, pues o se llevan un imán o un vestido o cosas que, sueltas, no tienen mucho valor. Por esto mismo asegura que no suelen ir a denunciarlo ante la autoridad competente, la Policía Nacional. Sí entienden que si siempre son los mismos los que cometen los supuestos delitos, éstos deberían ser «acumulativos».

Mala imagen para el turista

La también integrante de la asociación vecinal La Medina alerta de la «mala imagen» que se llevan los turistas de estos hechos y remite a vídeos donde se ve a esos supuestos cacos huyendo mientras son interpelados por los comerciantes. Los turistas son, precisamente, otro blanco de estos ladrones, pues la denuncia se extiende a carteristas que se aprovechan de visitantes despistados.

Hoy mismo el consejo de distrito celebró una reunión donde participó el Ayuntamiento. En dicho encuentro se pidió activar el consejo local de seguridad, así como la junta de seguridad del distrito. Entienden los vecinos que esto podría servir de fórmula para comunicar las demandas que, en esta materia, plantean.

Además, siguen exigiendo más presencia policial en las calles, tanto Nacional como Local, así como la apertura en fines de semana de la comisaría situada en la plaza de Juda Leví.