Joaquín Roses: «El público va a viajar a esa época en la que podía escucharse la poesía de Góngora en las voces y los instrumentos»

Basada en el estudio musical de Francisco Valdivia y Antonio Carreira, la obra Góngora y la música se interpretará el próximo viernes 28 de junio en el concierto «En breve espacio de cielo» a las 20.00 horas en la Sala Orive. Joaquín Roses, director de la Cátedra Luis de Góngora, explica todos los detalles del proyecto.

Góngora y la música es la primera grabación mundial del Cancionero Musical de Luis de Góngora. El proyecto se ha puesto en marcha gracias a la Cátedra Góngora de la UCO, ¿qué puede contar sobre ello?

En el concierto, que se celebrará el viernes 28 a las ocho de la tarde en la Sala Orive, presentamos este doble CD, Góngora y la música. Tonos Humanos con textos de Luis de Góngora (1561-1627), en el que hemos estado trabajando silenciosa y constantemente durante dos años. En 2022, se procedió a grabar todo el corpus musical basado en textos de Góngora que, hasta el presente, consta que fue musicalizado por compositores de su época y posteriores. Durante 2023 se completó el proyecto mediante diversas acciones: se produjo la obra en formato Digipack y se añadió un libreto extenso que incluye los textos de Góngora puestos en música, dos textos musicológicos de presentación y otros materiales impresos. Todo ello con su correspondiente traducción al inglés.

«Es un logro de alcance mundial por el que la ciudad de Córdoba debe sentirse orgullosa».

Tras el desarrollo gráfico del Digipack, se lanzó la obra al mercado mediante la subida a todas las plataformas musicales, entre las que destacan Spotify, Apple Music o Amazon. Por supuesto, el objeto físico, de hermoso diseño, se puede adquirir en la página del sello discográfico Lindoro y también estará a la venta tras la celebración del concierto.

Cartel del concierto «En breve espacio de cielo». / Córdoba

La obra recoge 39 piezas que están interpretadas por los grupos Vandalia & Ars Atlántica. También se han publicado en las 55 plataformas musicales más conocidas del mundo. ¿Estamos ante un éxito?

La obra literaria de Góngora ofrece un interés suplementario al poético, dado que algunos de sus textos fueron puestos en música por compositores de su tiempo y alcanzaron gran difusión. El doble CD recoge, sobre todo, romances y letrillas, pero también otro tipo de composiciones. Lo que han hecho los dos grupos citados es interpretar esos temas mediante la reconstrucción de las partituras antiguas. Y sí, como dice usted, los discos no sólo se pueden escuchar en las plataformas más conocidas, sino en un total de 55 plataformas musicales.

La entrada al concierto es libre hasta completar aforo.

En cuanto a que se trate de un éxito, yo diría más bien que estamos ante una aportación científica y musical de alcance mundial, algo que nunca había sucedido y que va a quedar como contribución de la Cátedra Góngora al mejor conocimiento del universo gongorino: tener recopilada e interpretada en el siglo XXI esta faceta de la influencia de Góngora en la cultura musical de su época. Pero sí, si hablamos de logros mediáticos, ya hemos cosechado los primeros éxitos, pues la obra se ha promocionado tanto en revistas musicales como filológicas, nacionales e internacionales. De hecho, se han publicado varias entrevistas, los medios se han hecho eco de la noticia, se han realizado reportajes y, lo más importante, revistas tan prestigiosas como Scherzo o Melómano han publicado noticias o reseñas sobre el doble CD.

De hecho, las canciones se interpretarán el próximo viernes 28 de junio en la Sala Orive. ¿Qué esperan del concierto y cómo será la experiencia del público?

Así es, a las ocho de la tarde. En ciudades como Sevilla o Madrid la obra se ha presentado a principios de este año en círculos selectos, especializados en música antigua. Creo que ya era hora de presentarla espectacularmente en la ciudad de Góngora, en Córdoba, mediante la celebración de este concierto, «En breve espacio de cielo». Todo ello al amparo del Convenio de Colaboración 2024 que la Cátedra Góngora propone y firman conjuntamente la Universidad y el Ayuntamiento de Córdoba.

Debo decir que la entrada es libre hasta completar aforo. El programa del concierto se divide en tres partes bien equilibradas y se interpretarán en total 19 piezas. La duración será de una hora aproximadamente.

Vandalia Rocío de Frutos, soprano.

Gabriel Díaz, contratenor.

Víctor Sordo, tenor.

Javier Cuevas, bajo.

Ars Atlántica Manuel Vilas, arpa.

Alejandro Casal, órgano clavicordio.

Ramiro Morales, guitarra barroca.

Lo que esperamos ese día es que esta callada labor que hemos estado llevando a cabo durante más de dos años llegue a la ciudadanía para que tengan una experiencia única e inolvidable, pues el público va a viajar a esa época en la que podía escucharse la poesía de Góngora en las voces y los instrumentos de su época.

Para la Cátedra Góngora de la Universidad de Córdoba, ¿qué ha supuesto la creación y desarrollo de este gran proyecto?

Primero un reto superado con alegría, pero sobre todo un hito, un punto culminante en nuestra actividad de transferencia del conocimiento a la sociedad y una aportación permanente al estudio de Góngora en la comunidad científica. Un logro de alcance mundial por el que la ciudad de Córdoba debe sentirse orgullosa.

Las 19 piezas estarán interpretadas por Vandalia & Ars Atlántica. / Córdoba

Este año se cumple el décimo aniversario de la Cátedra Góngora, ¿qué balance hace de estos últimos años?

Durante sus casi once años de funcionamiento las actividades realizadas han sido abundantes y diversas. Estas comenzaron con el ciclo de conferencias y entrevistas Góngora Vivo: cómo leen a Góngora los creadores de hoy, por donde pasaron prestigiosos poetas y escritores desde el año 2014 al 2017. No ha habido ni un solo año en que no se aportara algo a la cultura en Córdoba, ni siquiera durante los años de la pandemia. Seminarios, homenajes, rutas literarias, exposiciones, congresos, todo ello de manera continuada. Quien quiera ver con claridad todas estas contribuciones puede consultar nuestro canal de YouTube, donde han quedado registrados todos estos eventos.

Por poner solo dos ejemplos destacados: el año 2018 estuvo enteramente dedicado a la Exposición y Ciclo de Conferencias Príncipes de las Letras: Inca Garcilaso & Góngora, celebrada en la Mezquita-Catedral de Córdoba; y durante el otoño de 2019 se celebró un magno congreso internacional, La recepción de Góngora en la Literatura Hispanoamericana. (De la época colonial al siglo XXI), con presencia de investigadores de reconocido prestigio procedentes de Europa y América. Fruto de ese encuentro fue un libro publicado en Berlín en 2021. Creo que somos una Cátedra Cultural muy activa de la Universidad de Córdoba, así que el balance es positivo, por resultados y por constancia.