Ruiz (PSOE) critica la reforma "improvisada" y "sin consenso" de la FP a distancia que acomete la Junta

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz ha afirmado este lunes que el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "está acometiendo una reforma de la FP a distancia de una forma improvisada, con escasa información y sin un consenso mínimo con la comunidad educativa", lo que "está ocasionando un enorme desconcierto", tanto en el profesorado, como en el alumnado de la FP a distancia.

En este sentido y en rueda de prensa en la sede provincial del PSOE de Córdoba, Ruiz ha reprochado al Ejecutivo andaluz del PP que "no se puede comunicar una reforma de tal calado a través de una llamada telefónica a los responsables de los centros unos días antes del proceso de matriculación".

Para el parlamentario socialista, "no es de recibo que los docentes se enteren por la prensa de que sus plazas han sido suprimidas o desplazadas, un mes después de la resolución del concurso de traslados", y por ello desde el PSOE piden a la Junta "que minimice el impacto de esta decisión para el personal en los centros afectados, incluyendo al personal no definitivo, que no tiene por ley la posibilidad de una reubicación preferente".

Sospecha de reducción de plazas en la FP pública a distancia

Ruiz se ha quejado de "la falta de claridad por parte de la Consejería" y ha manifestado su "sospecha" de que "esta centralización conlleva una reducción de plazas de la FP pública a distancia", y prueba de ello es que "los estudiantes de Informática del IES Trassierra, en Córdoba, y el IES Cristóbal Monroy, en Sevilla, han contactado con nosotros para quejarse de un menor número de plazas en el plan antiguo, concretamente en los ciclos Desarrollo de Aplicaciones Web y Aplicaciones Multiplataforma. Ante tal desconcierto algunos ya han decidido matricularse en la FP privada para acabar sus ciclos".

La centralización de la FP a distancia, "tal y como han denunciado los sindicatos, no solo se ciñe a los grados de Informática, ya que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha suprimido 14 enseñanzas de once centros repartidos por toda Andalucía", según ha lamentado Ruiz.

Reorganización con "absoluta falta de transparencia"

Para el parlamentario socialista, esta reorganización se está llevando a cabo "con una absoluta falta de transparencia", y ha pedido "que se convoque de manera urgente la Mesa Sectorial, con la presencia de los directores generales implicados en la Consejería, para explicar qué ventajas tiene esta centralización, si es que las tiene". Para ello, el Grupo Parlamentario del PSOE-A hará comparecer a la consejera del ramo, Patricia de Pozo, en el próximo Pleno del Parlamento de Andalucía.

"La consejera tendrá que explicar -según ha señalado Ruiz-, las ventajas de esta centralización, porque en el PSOE sospechamos que esta reorganización de la FP a distancia, en lugar de potenciarla, la debilitará, beneficiando a la FP privada en Andalucía".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno que preside el popular Juanma Moreno "va en dirección contraria, puesto que el modelo 'on line' de FP está en auge y un gran número de estudiantes quieren reciclarse para mejorar sus condiciones laborales. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la Consejería es aumentar de forma considerable las plazas públicas. Por el contrario, concentra los recursos, desaprovecha al profesorado acreditado y da alas a la FP privada".