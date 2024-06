El reto de aumentar la productividad

Productividad versus envejecimiento. Esta parece ser una de las claves para afrontar la evolución demográfica de las próximas décadas y es que, según explican los profesores consultados, en un escenario donde el número de trabajadores decrece, incrementar la renta que generan es una de las piezas fundamentales para el desarrollo económico.

Córdoba tiene 1,8 ocupados por cada pensionista, una ratio «preocupante» para el catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá. Este profesor afirma que el envejecimiento será una cuestión «muy importante», aunque aclara que, «ahora, la mayor preocupación en la economía española es que la productividad media del ocupado por año está estancada desde hace más de 20 años».

Pérez Alcalá desarrolla una investigación para el Banco de España sobre la productividad sectorial y por tamaños de empresa en la actualidad. Acerca de las causas que han provocado ese estancamiento, explica que «todas las ganancias que hemos tenido por la tecnología se han invertido en una menor jornada laboral, con más vacaciones, menos jornada semanal, más permisos por maternidad y paternidad, más bajas por enfermedad, etcétera».

También recuerda que, junto a los pensionistas, hay otros colectivos no disponibles para el mercado laboral como los niños. Así, indica que «un trabajador con una productividad muy alta puede mantener a mucha gente sin actividad, pero en puestos de trabajo con baja productividad, con lo que produce se mantiene a sí mismo». Por tanto, en su opinión «el reto es crear puestos de trabajo con más valor, en la industria o en servicios avanzados como la sanidad, la educación y la tecnología».

Estrategias

Pérez Alcalá avanza que «si la productividad no crece a mayor ritmo que el envejecimiento, nos estancaremos en renta per cápita, nos empobreceremos de media». En este sentido, comenta que existen diversas estrategias para mantener un crecimiento alto de la renta per cápita, aunque en España deberíamos ir a un híbrido. «Somos frontera y la migración es natural, y para seguir creciendo tenemos que ir a una creación de empleo de mayor productividad y tecnología», detalla.

De su parte, el profesor del área de Organización de Empresas de la Universidad de Córdoba José Antonio Pedraza advierte del «problema» que se plantearía si se cumple la previsión (que tiene todavía «un alto grado de incertidumbre») de que a mediados de siglo un trabajador podría sostener la pensión de otro. De este modo, entiende que sería necesario planificar cómo resolver esa situación si llega o tomar medidas para intentar evitarla, con actuaciones que podrían estar relacionadas con la natalidad o las migraciones. Además, apunta la importancia de controlar el aumento del gasto y de promover el equilibrio con el incremento de los ingresos.

Innovación

José Antonio Pedraza explica que la productividad es un indicador sobre la eficiencia de la economía. Al ser consultado por las vías para incrementarla, comenta que, en líneas generales, existen dos posibilidades. Una es reducir el gasto de las empresas, por ejemplo, con la bajada salarial, y otra es la innovación, «crear nuevos productos, procesos, servicios y modelos organizativos», precisa.

«La estrategia sería virar el modelo productivo hacia empresas de media o alta intensidad tecnológica», afirma. Entre estos sectores se encuentran las industrias farmacéutica, química y del automóvil, la maquinaria eléctrica o el plástico. Junto a otras claves, este profesor también defiende que «habría que engrasar el sistema nacional de innovación, favoreciendo una mayor participación de las empresas tanto en la generación de conocimiento como en la transferencia, y con las instituciones públicas, que haya más colaboración entre empresas e investigadores».

