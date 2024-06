Abre el nuevo centro de salud de Alcolea

El nuevo consultorio de Alcolea ya está en funcionamiento. Este lunes el centro de salud ha abierto sus puertas para acoger a los vecinos de la barriada periférica de Córdoba. En concreto, las nuevas infraestructuras cuentan con trece consultas, y están dotadas con tres médicos de familia, tres enfermeros, un pediatra, un celador y dos administrativos, como reconoció en su día la delegada territorial de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella.

"Ya era hora, así da gusto"; "Está todo nuevo", comentaban en corrillo unas vecinas de Alcolea a las afueras del centro de Salud en este primer día de actividad. El nuevo consultorio se estima que de cobertura a cerca de 5.000 usuarios. "Hay una máquina nueva para coger cita que no había visto, ahora me dirán como va eso", comenta Fran, un vecino de Alcolea que ha acudido el médico por primera vez en este ambulatorio, ¿la primera sensación? "muy nuevo y muy moderno todo".

"Hay un abismo de diferencia", dice Paqui, otra vecina de la barriada, haciendo referencia a las infraestructuras anteriores. Mientras salía de consulta, la mujer, afirma con entusiasmo estar encantada con la nueva obra, aunque todavía hay "pequeñas cosillas, que será cuestión de poco tiempo", como el sistema de citas, ya que, según ha contado, no ha podido pedir cita por internet para las nuevas consultas.

El nuevo complejo sanitario acoge diferentes áreas (entrada, administración y asistencial). Además, la asistencia se divide entre adultos, niños y atención urgente, a la vez que se dispondrá de espacios para el área de personal, reuniones o docencia. El horario de este centro de Salud, en la actualidad, es de 8.00 a 15.00 horas hasta el 15 de septiembre. Estas obras, que han supuesto una inversión de 2,5 millones, comenzaron en mayo del pasado año y contaban con un plazo de ejecución de diez meses

Los vecinos de los Ángeles en contra

La nueva apertura del centro de Salud de Alcolea supone el cierre del actual consultorio de la barriada de Los Ángeles. Este hecho ha provocado diferentes concentraciones en contra por parte de los vecinos de esta última barriada. Desde la asociación de vecinos Poeta Rafael Alberti, como han expuesto en las distintas manifestaciones, el cierre supondría "una dificultad" para los usuarios, "principalmente personas mayores o con niños pequeños", y hacen hincapié en que "la población de Los Ángeles cada vez está más envejecida y no todos tienen la agilidad ni los medios para poder desplazarse".

"No le encuentro sentido", reconoce la vecina de Los Ángeles, A.S.A. como ha explicado a este periódico, "es algo injusto que te indigna, de la noche a la mañana te cierran, es injusto". Insiste en que la distancia no es el principal problema, sino el camino que los separa hasta el nuevo centro de salud, "será un kilómetro, pero en mitad del campo, tienes que cruzar un puente, no está para nada acondicionado, y menos para las personas mayores que van en andador, y que encima, están malos, cuando vienes al médico estás malo, no tienes ganas ni de esa caminata ni de esperar a los autobuses, que las paradas están sin ninguna marquesina, a pleno sol", explica.

Recepción del consultorio. / Chencho Martínez

Algo parecido ha contado Encarnación Ruiz, una vecina de misma barriada que se ha trasladado esta mañana al centro de Salud de Alcolea. "Es absurdo, tengo una radiografía en el Hospital y consulta de psicología en Sector Sur, tú me dirás para que me sirve esto, si tuviese especialidades...", ha narrado con contundencia la vecina, quien también plantea la "falta de ambulancias", "yo que vivo allí, -en Los Ángeles- si necesito que me trasladen hasta aquí, tiene que venir una ambulancia de Córdoba, eso no es normal".

Por su parte, fuentes de la Delegación de Salud explicaron a este periódico que el nuevo centro de salud de Alcolea contará con "mejores instalaciones estructurales y de aparataje electromédico" y dispondrá de una "mayor cartera de servicios que el consultorio actual". Además, según Salud, tanto el médico de familia -que seguirá siendo el mismo- como la enfermera de familia seguirán "realizando las visitas domiciliarias que sean precisas" y "cuando se produzca una baja de cualquier profesional", no será necesario que se trasladen profesionales de Alcolea o de la Fuensanta.