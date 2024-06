Oposiciones a profesor: un examen que vale por un futuro

Cinco bolas extraídas por sorteo, como en una lotería cualquiera, pueden marcar el futuro de la vida de miles de personas. En ellas se indicaba el número de tema que los aspirantes a alguna de las plazas de profesor convocadas por la Junta tenían que desarrollar (eligiendo uno de entre las opciones). El examen se ha desarrollado desde primera hora de la mañana de este sábado en el campus universitario de Rabanales, además de otros 62 tribunales repartidos por toda la provincia.

La jornada comenzó para los estudiantes a las siete de la mañana, cuando el campus ya bullía. A las ocho de la mañana comenzó la llamada a los convocados, que debían pasar lista. También debieron acudir a la presentación de las pruebas que se realizó la semana pasada.

Ilusiones

Para Manuel, ésta es la segunda ocasión en que se presenta a un examen del concurso-oposición, en el que se valoran tanto los méritos académicos y laborales como el propio examen que se desarrolla hoy. "La primera vez aprobé pero con una nota baja así que me presento de nuevo". ¿Hay nervios? "No, creo que lo tengo bien preparado", aseguraba relajado minutos antes de entrar en la sala del campus de Rabanales para enfrentarse a la prueba.

Por el contrario, la joven Carmen manifestaba que "ésta es una buena oportunidad de trabajo, pero sobre todo yo me presento porque tengo vocación de profesor, mis dos padres lo son y en casa siempre he visto ese trabajo. Es mi primera vez en unas oposiciones, así que no se cómo saldrá el examen, pero espero que bien".

Delegado de Educación

El delegado de Educación, José Francisco Viso, ha estado presente en el lugar de las pruebas y ha recordado algunos de los principales datos de la cita. Hay convocados unos 4.700 aspirantes en la provincia de Córdoba entre los 63 tribunales. Por primera vez se celebran las pruebas de forma conjunta tanto para maestros como para profesores de Secundaria y algunas de las plazas previstas son de consolidación.

La Unión Europea, ha dicho Viso, ordena que el porcentaje de interinos en las administraciones públicas esté por debajo del 8%, y ese nivel ya se ha alcanzado y superado en Andalucía. "Estamos por debajo del 5,5%" de interinos, ha declarado en Rabanales.

Una vez superada la prueba de examen, los aspirantes tendrán que certificar sus méritos alcanzados en la fase de concurso, entre los que se cuentan la experiencia laboral, publicaciones y otros apartados. La última fase se desarrollará de septiembre a diciembre, según ha dicho el delegado, con la realización de las prácticas obligatorias, aunque antes habrán debido superar también una prueba para demostrar sus capacidades como docentes.