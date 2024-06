Las Cruces, a debate en Santa Marina: cierre temprano sí, pero ¿y la limpieza y el aforo?

Satisfacción generalizada en el barrio de Santa Marina y el Bailío ante la propuesta del Ayuntamiento de Córdoba de limitar el horario de apertura de las Cruces de Mayo. La iniciativa trasladada en la comisión que analiza el estado de la fiesta se plantea el cierre a medianoche, algo en líneas generales visto como "una buena solución" por vecinos como Juani Coleto. Sin embargo, avisan de que es necesaria "mayor limpieza".

Después de las imágenes que mostraban la aglomeración de personas en la cruz de Santa Marina y de las quejas reiteradas de los vecinos, no solo por el ruido, también por la suciedad, el alcalde José María Bellido se abrió a una "reflexión" sobre el primer evento del Mayo cordobés. En la comisión están representados distintos órganos de participación, como el Consejo del Distrito Centro o el Movimiento Ciudadano. Una de las principales modificaciones que está sobre la mesa es el cierre a medianoche, y no a las 2.00 horas como hasta ahora. También se va a valorar la opción de abrir entre las 17.00 y las 20.00 horas, tiempo que hasta ahora estaban cerradas las cruces.

Un padre pasea con su hijo por la plaza Conde de Priego. / A.J. GONZÁLEZ

"Hay que evitar el desmadre"

Los vecinos se muestran contentos con este planteamiento. Juani Coleto cree que la zona de Santa Marina está "demasiado masificada" y cree que es "una buena idea", porque "a las 17.00 horas, aunque abran, no va a haber tanta gente", incide. Ella, como muchos otros vecinos, optan por "pasar esos días fuera de casa". Manuel Sánchez señala que "aunque me gustan mucho las Cruces, hay que evitar el desmadre" y valora positivamente la iniciativa porque "todo lo que sea cerrar antes nos viene mejor". "Me parece perfecto, no pasa nada por no dormir la siesta unos días", opina María Pintor, otra de las residentes y que lamenta no poder dormir "en todo el mes de mayo". También suma a la ecuación los pisos turísticos y los turistas que "hacen muchísimo ruido con las maletas".

María Pintor, vecina de Santa Marina. / A.J. GONZÁLEZ

Los jóvenes de la zona, como es el caso de Eloy García, consideran la medida como "lógica". El chico se ha mudado este año al barrio y asegura que "es inhumano no poder descansar a partir de esa hora".

Otras personas se muestran más reticentes y creen que es "peor para los vecinos", como apunta Carmen Lucena. Para ella, "con las ventanas cerradas se puede dormir" y cree que con el nuevo horario" sería imposible moverse por el barrio durante la tarde". Lucena apuesta por "una limitación de verdad del aforo, que tengamos un pasillo de verdad por donde pasar".

Hay quien incluso está en contra de la reducción del horario: "Son tres días al año y, si seguimos así, no se va a poder celebrar ninguna fiesta", afirma Manuela Nevado. "A las 17.00 horas no es momento para estar en una cruz y acabar a medianoche es muy pronto", zanja.

Una mayor limpieza

En lo que sí coinciden los vecinos es que es muy necesaria una apuesta "más decidida por la limpieza" y reclaman a los jóvenes "civismo", sostiene Manuel Sánchez. "Si paseas a las 19.00 horas ya están las calles asquerosas", recuerda Juan López. María Pintor también critica el estado de las calles durante las Cruces y lo achaca a la "falta de madurez de los jóvenes" y coincide en que "es lo que peor se lleva de estos días".

