El PSOE acusa al delegado de Turismo de no tener propuestas nuevas y de "estropear lo que toca"

El PSOE ha lanzado hoy duras críticas contra el delegado de Turismo, Daniel García Ibarrola, al que acusan de no aportar propuestas y de "estropear todo lo que toca" y se venía haciendo en esta delegación del Ayuntamiento de Córdoba. La concejala socialista, Carmen González, ha hecho balance del primer año de gestión del PP en materia turística, donde creen que se ha producido una merma de oportunidades y de crecimiento por "el caos, la improvisación y las prisas constantes del delegado", al que también atribuyen el uso de "un tono chulesco" en sus declaraciones.

Desde el PSOE, restan importancia al hecho de que las cifras del turismo en Córdoba sean positivas, porque son datos generales de toda España y Andalucía: "Lo raro sería que no crecieran en Córdoba", ha dicho González que, sin embargo, ha lamentado que la ciudad siga estando "a la cola" en pernoctaciones (este dato no aumenta según el INE) y en estancia media (ha bajado, ya que en abril del 2024 "el nivel ocupación no alcanza ni el 69%"). "Tenemos potencial, pero el Ayuntamiento no hace nada", ha afirmado la edil para quien si se aplicarán estándares de la empresa privada en la gestión pública, Daniel García Ibarrola "no seguiría siendo delegado".

Sin espectáculo en el Alcázar desde hace un año

El PSOE ha criticado, además, que Córdoba siga sin contar con un espectáculo nocturno en el Alcázar desde ya hace un año y ha lamentado que sigamos sin noticias del montaje más allá de la respuesta que dan los responsables del gobierno municipal de que se va a resolver pronto.

Asimismo, ha lamentado que se cerrase el punto de información turística de Las Tendillas por la existencia de goteras y que se volviera a abrir "pero sin servicio de limpieza". Por otro lado, Carmen González también ha arremetido contra la propuesta de Fitur y ha dicho que "fue un absoluto desastre" que la Junta de Andalucía aglutinase en un solo pabellón toda la oferta turística de Andalucía. Tampoco se ha hecho bien, según el PSOE, en Madrid Fusión y consideran una oportunidad perdida haber tenido que renunciar a dos proyectos con fondos Edusi para convertir Córdoba en destino turístico inteligente.

Por último, los socialistas lamentan que se haya rebajado la financiación y las actividades del programa Cuatro culturas y el de Música Sefardí y que no se ponga freno a la proliferación de las viviendas turísticas.