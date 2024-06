García-Ibarrola: «La actividad económica debe encuadrarse en la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza»

Hasta el próximo domingo 23 de junio se celebra Intercaza, que este año conmemora su 25 aniversario. ¿De qué forma está presente la Delegación de Turismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente?

La Delegación de Turismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente colabora estrechamente con la promoción del turismo cinegético, siendo Córdoba uno de los destinos más importantes de este segmento a nivel nacional. Nuestra riqueza natural es un gran atractivo para el llamado ‘turismo verde’, que abarca a todos los que disfrutan del contacto con la naturaleza incluyendo, por supuesto, a los cazadores en sus distintas opciones: caza mayor, menor, con arco, galgos, cetrería… Para todos tenemos una oferta inmejorable.

¿Cómo contribuye el sector cinegético al cuidado de los ecosistemas?

De todos es sabido que los buenos cazadores son los mayores amantes de la naturaleza y por ello, se preocupan por el buen estado de los distintos ecosistemas (monte, dehesa, campiña, etc.). La cazabusca mantener un número equilibrado de animales, lo que es fundamental para hacer sostenible el territorio y ecosistema que estos habitan.

Si se llega a producir exceso de población en una especie determinada y en una zona concreta, nos encontramos con que se amenaza no solo al medio natural y a la fauna autóctona, sino que incluso se puede ver afectada la seguridad y la salud pública. Así lo hemos comprobado recientemente en Doñana, donde el exceso de jabalíes amenaza la supervivencia de especies endémicas de aves, al devorar sus huevos y pollos. De igual modo, estos animales ya son frecuentes en zonas urbanas, lo que pone en grave riesgo a la población humana.

Lince Ibérico. / Córdoba

En este sentido, su actividad es complementaria a la del Centro de Conservación Zoo Córdoba, que tanto por su parte como en colaboración con la Junta de Andalucía, desarrolla distintos proyectos de cría y reintroducción de fauna autóctona. Así coincide en el objetivo de mantener el equilibrio entre especies. Destacaría los programas de cuidado y desarrollo de pollos de águila imperial y vencejos, la suelta de especies piscícolas endémicas como los salinetes, y la cría de quebrantahuesos. De esta última especie, tan importante para la fauna ibérica, nos ha llegado el mes pasado una pareja de pollos que cuando alcancen la madurez se dedicarán a la cría para contribuir al refuerzo de poblaciones en sus hábitats.

La economía verde genera oportunidades de empleo. También fomenta la creación de nuevas empresas, ¿no es así?

A menudo se identifica el cuidado del medio ambiente como un obstáculo para la economía cuando no es así. La actividad económica en general debe encuadrarse en la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza, porque este es el único planeta que tenemos y sin él no hay posibilidad de vida humana ni, lógicamente, de actividad económica. En este sentido, me gusta citar a nuestro consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, cuando dice que ‘el futuro será sostenible o no será’. Además, al abrigo de la economía verde están apareciendo nuevos nichos de negocio que aprovechan empresas dedicadas a la generación de energías renovables, al reciclado, al turismo ‘verde’ y, cómo no, a la gestión cinegética, entre otras muchas. Desde el Ayuntamiento de Córdoba y muy especialmente desde la Delegación de Sostenibilidad, se apoyan este tipo de iniciativas que consiguen dos objetivos tan importantes como la creación de empleo y el cuidado del medio ambiente.

«Espero que sirva para atraer a esta capital inversión en forma de emprendimiento».

¿Qué medidas o acciones lleva a cabo la Delegación para promover la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente?

Me temo que si tuviera que detallar pormenorizadamente todas las medidas que desarrolla esta Delegación para la promoción de la sostenibilidad y el medio ambiente, no nos podríamos limitar a una entrevista. Ahora bien, dado que se enmarca en la celebración del 25 aniversario de Intercaza, podemos centrarnos en las actividades de los programas educativos del Centro de Educación Ambiental, el Centro de Conservación Zoo de Córdoba y el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (IMGEMA), pues llevan a cabo algo tan importante como poner en contacto a los más jóvenes con la naturaleza y enseñarles a amarla y protegerla. Entre los tres recibieron el pasado mes de mayo más de 150 visitas de centros educativos, además de acoger las prácticas de unos 50 estudiantes universitarios. Estos programas están abiertos a niños de todas las capacidades, son accesibles e inclusivos y se ocupan del primer paso para lograr un planeta sostenible: educar. Me gustaría destacar, como ejemplo del éxito de estos programas, que el pasado lunes se abrió el plazo de reserva para la actividad ‘Una Noche en el Zoo’ y en menos de veinte minutos se habían cubierto las 120 plazas disponibles.

La Delegación realiza una gran labora junto con el Centro de Conservación Zoo Córdoba. / Córdoba

Y por último, ¿qué espera de la nueva edición de Intercaza?

Como teniente de alcalde delegado de Turismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente no puedo más que esperar que esta edición sea un gran éxito, como lo han sido las anteriores. Que sirva de escaparate para cordobeses y visitantes de las distintas vertientes de la caza y que permita visualizar cómo contribuye al cuidado del medio ambiente. Que sea un motivo añadido para que venga a Córdoba todo el que quiera disfrutar de su riqueza cinegética y cómo no, de nuestra oferta cultural y gastronómica, con cuatro Patrimonios de la Humanidad y un abanico de tabernas y restaurantes difíciles de empatar. Además, espero que sirva para atraer a esta capital inversión en forma de emprendimiento en actividades orientadas y compatibles con el cuidado de nuestro medio natural. ¡Mis mejores deseos!