Cientos de personas salen a las calles de Córdoba para demostrar 'ser quienes son'

A ritmo de batucada, un año más, cientos de personas han recorrido las calles céntricas de la ciudad para mostrar a una Córdoba más orgullosa que nunca. Este 21 de junio ha tenido lugar la marcha del orgullo, que ha partido desde el Palacio de la Merced y en la que se han congregado asistentes de todas las edades para reivindicar igualdad y respeto por mostrarse como son, algo que va más allá de la identidad sexual.

A las 20.00 ha comenzado la marcha desde la Diputación, al avanzar por Ronda de los Tejares los paseantes se iban asomando e incluso se iban sumando al desfile, el cual estaba encabezado por una gran pancarta donde se podía leer Por los derechos humanos del colectivo LGTBI+, contra el bulling y la discriminación.

"Este tipo de marcha significa mucho para nuestra salud mental, para validarnos", indica Esperanza Corredera, una de las jóvenes que han acudido a la marcha acompañada por otro grupo de "amigues". Durante la conversación, reconocen que sumarse a actos como estos "ayuda a mucha gente que aún lo está pasando mal por estas cosas, que vean que no son los únicos que hay más gente como ellos que los apoya", indica Sheila Gallardo, a lo que Esperanza contesta "que no tengan miedo a ser quienes son o por amar a quien amen".

La marcha del Orgullo 2024, en imágenes / Víctor Castro

"Hemos avanzado un montón, comparado a cuando era más chica que aquí no había nadie", dice Lucía Leña, otras de las personas que han acudido a la marcha. Por materializar estos avances, remarca también Gisela Guerrero, "es importante agradecer a los que han ido antes que nos han abierto pasos poco a poco". No obstante, aún hay casos en los que muchas personas se ven enfrentadas a situaciones en las que se les priva de mostrarse realmente tal y como son, o de expresar lo que siente, "no te puedes sentir recluido por esos tipos de comentarios, es verdad que es duro, hay gente que llega a invalidarse y nosotros lo que decimos que aunque cueste, que se libere, que sea quien es", explica Nuria Vidal, quien además, se muestra orgullosa de acudir a la marcha junto a su madre, "ha significado mucho para mí". En este sentido, su progenitora, Ana Cerezo, quien ha mostrado de forma contundente el apoyo al colectivo, asegura que desde que su hija pudo mostrar realmente lo que sentía, "está radiante".

La mayoría de los partícipes eran jóvenes, aunque también se han sumado familias encabezadas por el grupo Todes Transformando Córdoba, quienes se muestran orgullosos de "nuestrxs hijxs trans". Además, a la manifestación también se han unido representantes municipales. El desfile ha avanzado hasta llegar al Kiosko de la música en la Avenida de la Victoria, donde se ha celebrado el espectáculo Voguing, que recoge el testigo de la lucha del movimiento queer hasta convertirse en un referente para la música electrónica y el pop de masas.