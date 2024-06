El PP denuncia que el Gobierno "vuelve a dar la espalda" a la variante Oeste de Córdoba

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "vuelva a dar la espalda" a la variante Oeste de Córdoba, "frenando las oportunidades de presente y de futuro de los cordobeses". La senadora se ha hecho eco de la respuesta parlamentaria que el Gobierno de España ha dado a la diputada y secretaria general del PSOE cordobés, en la que, a su entender, "deja claro que el Gobierno no va a mover ni un dedo para firmar el convenio con el ejecutivo autonómico para llevar a cabo de forma conjunta la segunda fase de esta carretera fundamental para la ciudad y la provincia de Córdoba".

"Son malas noticias y sobre todo es otro ninguneo a los cordobeses. Esta nueva paralización de esta carretera debería tener una respuesta contundente por parte del PSOE de Córdoba. Basta ya de servilismo, no podemos seguir así. No somos más que nadie, pero tampoco menos. Queremos igualdad con el resto de los territorios", ha reprochado Casanueva. La senadora ha incidido en que el Gobierno de Sánchez "no tiene iniciativa" para retomar alguno de los proyectos de carreteras que tiene pendientes en la provincia, "es que no hay ni uno que esté activo, todo paralizado".

Casanueva ha recordado que tanto los agentes sociales y empresariales, como el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía han reclamado y "han puesto todo de su parte" para que esta carretera se finalice. "El Gobierno andaluz está potenciando el parque logístico de El Higuerón y está a disposición del Gobierno de España para desarrollar esta segunda fase de la variante de 2,5 kilómetros, lo lleva presupuestando varios años a la espera de que el Gobierno se siente para firmar el convenio y comprometerse con su parte", ha asegurado.

La "connivencia" del PSOE

"Todos estamos trabajando en una misma dirección, pero el Gobierno de Sánchez está siendo un freno a las necesidades de los cordobeses, con la connivencia del PSOE de Córdoba a quien le pedimos que reaccione y no se calle, que levante la voz y reclame lo que la ciudad necesita y no puede seguir esperando", ha reclamado la senadora. Casanueva ha recordado cómo el PSOE "prometió a los cordobeses que los PGE prorrogados las inversiones seguían hacia delante. Ahora, siete meses después, el Gobierno le da una torta sin manos al PSOE cordobés diciendo que lo que asigna en los PGE no es vinculante, es decir, que el dinero que comprometieron para la variante Oeste no lo van a gastar en esa carretera".

Cristina Casanueva, en rueda de prensa. / CÓRDOBA

"Córdoba no merece más decepciones y necesita respuestas urgentes por el Gobierno de Sánchez en materia de movilidad, porque no hacer nada supone una peor calidad de vida para los cordobeses y un freno a las oportunidades de futuro y de empleo", ha afirmado la senadora. Por todo esto, el PP ha presentado una moción a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado instando al Gobierno a convocar de manera urgente la comisión mixta de seguimiento de la variante Oeste de Córdoba, a materializar la finalización de la variante Oeste, dotándola de la cantidad presupuestaria correspondiente para llevar a cabo la actualización de los proyectos necesarios para ejecutar dicha infraestructura, y a formalizar la firma del convenio junto con la Junta de Andalucía para asegurar la construcción del proyecto.

"Los cordobeses pueden tener claro que desde el PP vamos a seguir insistiendo sin descanso en cada una de las necesidades que tiene esta provincia ante el Gobierno de Sánchez hasta que sea una realidad. No nos vamos a cansar de pedir lo que a Córdoba le corresponde", ha concluido.