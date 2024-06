La historia de superación de Virginia Barbado

Con motivo del Dia Internacional de las Personas con Sordoceguera, que se conmemora el 27 de junio, la ONCE ha organizado este jueves en Córdoba un acto para reivindicar la inclusión plena en la sociedad de las personas con estas necesidades especiales y para plantear la necesidad de continuar trabajando por eliminar las barreras que aún persisten para que las personas sordociegas puedan tener una vida autónoma, un trabajo, una familia, un ocio y otros derechos e inquietudes garantizados.

El director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, señaló que la sordoceguera, discapacidad que surge como consecuencia de la combinación en una misma persona de una discapacidad visual y auditiva, afecta a 15 de cada 100.000 habitantes, por lo que se calcula que en España hay unas 9.000 personas en esta situación, de las que 3.200 están afiliadas a la ONCE, 45 de ellas en Córdoba y 776 en Andalucía.

Autoridades y representantes de la ONCE en el acto del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera. / VÍCTOR CASTRO

En el acto de este jueves, la montoreña Virginia Barbado, de 27 años, contó la experiencia de ser una joven sordociega, madre trabajadora de un niño de 5 años totalmente sano y con otro bebé en camino. Virginia repitió muchas veces en su relato las palabras «no fue fácil» para referirse a su enfermedad y a cómo ha tenido que hacer frente a muchas dificultades, por ejemplo, para estudiar, por la falta de adaptación de los contenidos a las particularidades de la discapacidad que presentan las personas como ella, lo que no le impidió obtener el título de Educación Secundaria (ESO) y luego completar el ciclo formativo de grado medio de Atención a las Personas con Dependencia en el IES Galileo Galilei.

Vida autónoma

Por otro lado, remarcó que vive de forma independiente con su pareja y su hijo y añadió que en toda su etapa formativa y hasta que pudo comenzar a trabajar hace tres años en la residencia Fepamic de Córdoba ha sido muy importante la ayuda que ha recibido de parte de su familia, en especial de su padre, y la de la ONCE, organización a la que acudió por primera vez «cuando era muy pequeñita»..

Virginia hizo hincapié en que algunos compañeros de trabajo se esfuerzan por aprender la lengua de signos con la que ella se comunica para mantener conversaciones, saludarse y estrechar lazos.

Cuando el día se acaba y llega la noche Virginia aseguró que se siente más segura desplazándose con un bastón, haciendo uso de lo que pueda necesitar para ser lo más autónoma posible.

El papel del mediador

También intervino en este acto la mediadora de la ONCE María Teresa Osuna para describir lo «gratificante» que para ella ha sido ser durante tantos años la mediadora de Virginia. «Somos casi familia, con solo mirarnos a la cara ya sabemos lo que una u otra va a decir. Mi misión fundamental ha sido eliminar las barreras de comunicación que pudiera sufrir Virginia y conseguir su integración total en todas sus actividades, principalmente en su formación. En una ocasión tuvo unos problemas de salud y me la llevé a casa, añadió esta profesional vinculada a la ONCE en Córdoba.

María Teresa Osuna, como otros mediadores que trabajan para esta organización, se convirtió durante años en los oídos y en los ojos de Virginia para que ésta pudiera acabar la ESO y un ciclo formativo, así como para que pudiera incorporarse al mundo laboral.

Implicaciones de la sordoceguera

La sordoceguera puede tener origen congénito o adquirido o mantenerse estable o progresar. Afecta a las personas de distinta forma. Algunas no oyen ni ven nada, mientras que otras pueden tener alguna pequeña función auditiva o visual. La ONCE ofrece cobertura y apoyo a estas personas con una unidad técnica de sordoceguera y con más de 140 mediadores que dependen de la Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera (Foaps).

Cupón por el día de la sordoceguera

En este acto se ha presentado también el cupón que la ONCE dedica el martes 27 de junio al Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, para que sirva de "altavoz y de concienciación acerca de este colectivo", ha resaltado la ONCE.

