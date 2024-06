El Defensor del Pueblo Andaluz advierte en Córdoba de "la gripe" que está sufriendo la memoria democrática

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido de "la gripe" que está sufriendo la memoria democrática en España por las derogaciones de las leyes en comunidades como Baleares o Aragón, durante la visita institucional que le ha traído hoy a Córdoba. Maeztu, que se ha reunido esta mañana con el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en el Ayuntamiento de Córdoba, ha visitado la Oficina de la Memoria Histórica abierta para acompañar a las familias de los represaliados por el franquismo y la dictadura durante el proceso de exhumaciones iniciado en otoño en los cementerios de La Salud y San Rafael de la capital. Asimismo, está previsto que esta tarde el defensor asista a la inauguración de la exposición ilustrativa sobre los 40 años de actividad de la Defensoría, junto al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

Recogida de ADN

Maeztu visita Córdoba solo un día antes de que se celebre una jornada de recogida de ADN entre los familiares de las víctimas en la oficina que está ubicada en el centro cívico de Levante (plaza Mahatma Gandhi). La recogida de muestras biológicas se hará en horario ininterrumpido de 09.00 h a 21.00 horas para todas las personas interesadas, no siendo necesaria reserva de cita previa. Precisamente hoy, el alcalde de Córdoba ha avanzado que de momento han sido exhumados 220 cuerpos de los dos cementerios cordobeses, de los que 70 han sido considerados represaliados por los antropólogos y el equipo multidisciplinar que trabaja en las exhumaciones, mientras que otros 47 corresponden a personas no represaliadas.

Restos hallados en las exhumaciones en el Cementerio de la Salud de Córdoba. / MANUEL MURILLO

El alcalde ha valorado positivamente los trabajos que se están llevando a cabo en Córdoba gracias a la firma de un convenio firmado entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de la capital para llevar a cabo las exhumaciones en "un proceso de reparación y justicia" que se ha hecho de la mano de algunas asociaciones como Dejadnos Llorar.

Una gripe por España

Jesús Maeztu, por su parte, también ha aplaudido el trabajo que las administraciones cordobesas están haciendo en esta materia y ha llamado a fomentar desde el ámbito político la cultura de la paz: "Todos necesitamos que baje esta crispación; hace falta consenso para la convivencia", ha dicho. El defensor del pueblo ha reconocido además que en España la memoria democrática está pasando por "una gripe" y ha aludido a la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Mallorca y al episodio en el que el presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, arrancó y destrozó la foto de Aurora Picornell, fusilada por el franquismo.

Maeztu ha reivindicado la necesidad de mantener las leyes de memoria para no repetir los errores del pasado y se ha mostrado convencido de que sirven para cerrar heridas. El defensor ha reconocido, en último término, que lo más emocionante es entregar a una persona los restos de un ser querido. "No hay revancha, hay justicia, verdad y no repetición".