El vuelo de Mapatours a Basilea no saldrá del aeropuerto de Córdoba

Mapatours, la empresa que inauguró la nueva temporada de vuelos comerciales desde el aeropuerto de Córdoba con un chárter a Praga en diciembre y que tiene previsto fletar un vuelo a Basilea (Suiza) el 24 de junio, ha introducido un cambio en este último viaje, que saldrá finalmente desde el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla. El turoperador ya ha informado a las personas que harán este viaje con ellos --el pasaje está prácticamente al completo-- de que el vuelo saldrá de Sevilla y que serán trasladados a la capital hispalense en autocar desde Córdoba, el mismo día 24 de junio a la 8 horas. No obstante, el responsable de Mapatours, Esteban Gómez, informa de que el vuelo sí regresará como estaba previsto el 1 de julio al aeropuerto de Córdoba, que para esa fecha estará completamente operativo después de las obras que lleva a cabo AENA. Así, el primer vuelo comercial que despegará desde Córdoba ya con las instalaciones ampliadas será el previsto por Air Nostrum el 4 de julio con destino a Palma de Mallorca.

Desde Mapatours explican que han estado trabajando con la dirección del aeropuerto de Córdoba para tratar de solucionar el problema y permitir un acceso transitorio, algo que finalmente no se ha conseguido. "La sala de embarque no estará operativa hasta el 1 de julio", comenta Esteban Gómez para explicar los motivos que les han llevado a trasladar este vuelo que programaron "hace un año". Mapatours ha corrido con los costes de esa operación (el viaje en autocar a Sevilla), por lo que el pasaje no se ha visto perjudicado más allá del cambio de aeoropuerto en la ida y de una ligera alteración de los horarios.

Obras de AENA

Desde AENA, por su parte, insisten en que no ha sido un problema derivado de las obras que se acometen en las instalaciones de Córdoba, ya que "incluso se han acortado los plazos del proyecto y que la previsión fue siempre tener operativo el aeropuerto el 1 de julio". En diciembre, el operador informó del inicio de las obras y el 15 de enero se publicó un aviso aeronáutico explicando que la terminal no estaría operativa para atender vuelos comerciales hasta el 1 de julio.

Trabajos en el Aeropuerto de Córdoba para la ampliación de la terminal. / CÓRDOBA

Fuentes de AENA confirman a CÓRDOBA esta fecha e indican que en los próximos días se tienen que celebrar dos simulacros, una actuación de salas de emergencia --con la designación de la figura de la Persona de Contacto (PECO), como elemento clave en la prestación de la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares-- y otro simulacro de evaluación del edificio terminal. En el comité de emergencias participarán casi medio centenar de personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros de Protección Civil tanto de la Junta de Andalucía como de la Subdelegación de Gobierno, Bomberos, Policía Local (del área de Movilidad y de la de Seguridad), 061, 112 y los equipo Pegaso de la Guardia Civil.

El nuevo edificio de la terminal de Córdoba, que levanta en el aeropuerto la empresa cordobesa Sepisur, contará con cerca de un millar de metros cuadrados, que irán adosados a la terminal actual y ampliarán las salas de embarque y de recogida de equipajes, sumará un nuevo mostrador de facturación y un equipo de rayos X adicional. Las obras se adjudicaron por un montante de dos millones de euros.

Viaje a Basilea

La ruta de este vuelo chárter de Mapatours será por tanto Sevilla-Basilea-Córdoba. La fecha de salida será el lunes 24 de junio y la de llegada el siguiente lunes 1 de julio. El avión fletado será de similares características al de Praga, con 184 plazas. Como ha informado Gómez a este periódico, los viajeros se dividirán en grupos según el itinerario que elijan una vez aterrizados en Basilea.

Allí los esperarán varios autobuses que tendrán diferentes destinos: o un viaje por Suiza, o un itinerario por Alsacia, Selva Negra y las cataratas del Rin o un recorrido por la Champaña francesa. Esos autobuses, con sus correspondientes itinerarios, se fletarán en función de la demanda.

