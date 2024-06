Salud augura un verano "duro" en los centros de salud de Córdoba por falta de médicos

Salud augura que los próximos meses de la temporada estival sean "duros" en la Atención Primaria. El gobierno regional y en concreto, la delegación territorial de Córdoba, ha vuelto a señalar la falta de médicos en Andalucía para justificar los problemas que sufre el Servicio a Salud de Empleo (SAS), reiterando, que no es una cuestión que ataña exclusivamente a la comunidad autónoma y que "el remedio podría venir por parte del Ministerio" del ramo.

"Esto es algo que no sólo lo dicen los sindicatos, desde la propia Consejería somos conscientes de que este periodo vacacional, si no se pone remedio va a ser especialmente duro", ha manifestado este miércoles en rueda de prensa la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, que ha recordado que el déficit de facultativos existente se ve agravada este año durante las vacaciones, ya que la 'generación covid' de los Médico Interno Residentes (MIR) acaba su formación en septiembre y no en mayo, como es habitual, por lo que no se podrá contar con ese personal para cubrir vacaciones "si no se remedia". El problema, como ha señalado, es mucho más pronunciado en Atención Primaria.

Buscan solución en el Gobierno

"Digo que si no se remedia porque este remedio o esta solución podría venir por parte del Ministerio", abunda Botella, que ha vuelto a recordar la propuesta que ha hecho la Consejería de Salud al Ejecutivo central de "compaginar" los últimos meses de formación de los MIR de Atención Primaria con "la realización de trabajos" en los centros de salud andaluces "con una serie de condiciones que se establecieran". El Ministerio que dirige Mónica García, por su parte, ya ha informado en varias ocasiones que no va a autorizar dicha propuesta ni va a "acortar la formación" de los futuros médicos de familia.

Botella, sin embargo, niega que la falta de médicos en las bolsas del SAS obedezca a que en Andalucía se ofrezcan peores condiciones laborales que en otras comunidades autónomas. "Eso era antes de llegar Juanma Moreno al Gobierno", ha dicho la delegada, que asegura que "no hay falta de voluntad ni de recursos económicos sino de recursos humanos. No hay facultativos para poder contratar".

Al hilo, Botella ha recordado que "cuando nosotros entramos al Gobierno de la Junta de Andalucía, en el SAS había sólo un 30% de la plantilla estabilizada" mientras que ahora "tenemos más de un 60% de la plantilla estabilizada". A ello suma que la mejora en el pago de las horas extras a los sanitarios.

La delegada territorial, no obstante, confía "en que una vez más la capacidad organizativa de nuestros gerentes haga posible minimizar los efectos de la falta de personal".