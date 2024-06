Pilar García, en el desahucio de su vivienda: "Esto no se supera"

"¿Ya suben?" Esta ha sido la expresión más repetida por Pilar García este miércoles, pasadas las 10.00 horas de la mañana, ante el inminente desahucio de su vivienda en el barrio de Sagunto en Córdoba. Familiares, el presidente de la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), Rafael Cidres, y socios de esta entidad la han acompañado en el interior de su piso y seguían desde el balcón el movimiento de los funcionarios judiciales en la calle.

"No puedo decir nada ahora mismo", explicaba al ser preguntada por su situación, nerviosa y bloqueda ante lo que iba a ocurrir. "No entiendo por qué no han aceptado la suspensión del desahucio", comentaba. Ha solicitado una vivienda social al Ayuntamiento de Córdoba, "pero no hay nada", afirma, por lo que en estos primeros días ella y su hijo serán acogidos por un familiar.

Una de las presentes, Lola Navarro, le transmitía palabras de ánimo, pero Pilar aseguraba que "esto no se supera". Esta vecina de la calle Platero Pedro de Bares tiene 51 años de edad y sufre una discapacidad, y tanto ella como su hijo se encuentran en desempleo y viven con una prestación de 480 euros. Sus problemas con el banco se remontan a 2012, cuando junto a su entonces marido dejaron de abonar la hipoteca en uno de los años más duros de la última crisis económica. Tampoco ha conseguido reestructurar la deuda.

En el mes de mayo pasado logró, en el último momento, la suspensión del lanzamiento, pero hoy no ha sido posible. Cuando los funcionarios judiciales han llamado a su puerta, Pilar y su hijo han tenido unos minutos para elegir entre la salida voluntaria de su hogar o el requerimiento de la Policía Nacional por parte de estos.

Entre abrazos y lágrimas de los presentes, han optado por aprovechar la situación para "empezar desde cero", como les ha animado Rafael Cidres, y no prolongar "una angustia que machaca psicológicamente". Al fin, han entregado las llaves de su vivienda, que ahora pertenece a un fondo de inversión, y la han abandonado.

Concepción Arenas, Yolanda Donoso y José Albañil, en la vivienda de Pilar García este miércoles. / VÍCTOR CASTRO

"Yo era el que no los dejaba entrar en Cajasur"

En este día, Pilar ha recibido el apoyo de personas solidarizadas con el problema de los desahucios de familias. Entre ellas estaba José Albañil, quien recuerda que "yo era el que no los dejaba entrar en Cajasur", en referencia a su trabajo como vigilante de seguridad en esta entidad financiera y las protestas de los colectivos anti desahucios.

Hace cuatro años tuvo que dejar de trabajar tras sufrir un ictus y ahora colabora con Anfane. José explica que él mismo sufrió un desahucio cuando tenía 10 años de edad. A los 16 comenzó a trabajar para ayudar a sacar adelante a sus cinco hermanos y se siente afortunado porque desde entonces no le ha faltado el empleo, "pero sabes lo que te puede pasar en la vida", señala.

Lola Navarro fue desahuciada hace dos años y este miércoles ha acudido al lanzamiento de Pilar y su hijo para ofrecerles su apoyo. Junto a ella, Concepción Arenas indicaba que en 2012 tuvo una amenaza de desahucio, pero pudo reconducir el problema. Ahora vuelve a tener dificultades para abonar su hipoteca. Es autónoma de la limpieza y "se gana lo justo, tengo otra vez recibos pendientes. Se pasa bastante mal", admite.

Yolanda Donoso también ha estado junto a Pilar García. Ella acaba de vender su piso ante la imposibilidad de pagarlo. Su madre, que tiene 76 años de edad y es viuda, la había avalado y se exponían, además, a que también ella perdiera su casa. Con el dinero que le ha quedado de la venta ha adquirido un terreno donde tendrá su solución habitacional.

