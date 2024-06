El metal, la construcción y el transporte acaparan los trabajos de difícil cobertura

A pesar de que la tasa de desempleo continúa a la baja, situándose en el primer trimestre del año en un 14,67%, según la última Encuesta de Población Activa, el número de desempleados es considerable. No obstante, hay sectores como el metal, la construcción o el transporte que sufren un déficit de personal cualificado para determinados puestos, los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) considera como de «difícil cobertura». Las patronales justifican esta falta de mano de obra en que la formación no se adapta al mercado laboral, en la falta de interés de los jóvenes y en cambios en el modelo de producción.

En concreto, según el SEPE, para el segundo trimestre de 2024 las ocupaciones consideradas como «de difícil cobertura» en Córdoba son las de carpinteros de aluminio, metálico y pvc; montadores de carpintería metálica, aluminio y pvc; instaladores electricistas de edificios y viviendas; instaladores electricistas, en general; conductores-operadores de grúa en camión; conductores-operadores de grúa fija, en general; conductores-operadores de grúa móvil; entrenadores deportivos y deportistas profesionales. Todas ellas se suelen repetir trimestralmente. Adaptar la formación para que los estudiantes salgan al mercado laboral preparados, buscar aspirantes en la población extranjera y realizar campañas de captación del talento son algunas de las medidas que emprenden desde los colectivos empresariales para suplir la falta de trabajadores.

El presidente de la Asociación Profesional de Industriales Electricistas y Telecomunicaciones de Córdoba (Apieco), Miguel Pastor, apunta que tanto el Estado como las comunidades están luchando por incentivar la FP con la implantación de la modalidad dual, pero que la mayoría de estudiantes, cuando acaban, «no están preparados», algo de lo que no culpa al alumnado sino al sistema. Pastor detalla que muchas plataformas de obra no dejan ejercer al personal en prácticas al no considerarlos trabajadores y asegura que en un sector en el que el trabajo es manual no se aprende observando. Por ello, insta a cambiar los convenios y llama a que «las instituciones tengan en cuenta a las empresas» a la hora de elaborarlos. Esta percepción también la comparte la Federación de Empresarios de Metal de Córdoba (Femeco), que pide que los catálogos formativos se adapten a nivel tecnológico del sector, que, en la actualidad acapara «trabajos tecnificados», como señala su presidente, Lugwig Wagner, que asegura que el sector ofrece una gran cantidad de empleo pero que «el empresario quiere que el trabajador sea productivo» desde el primer día. No obstante, señala que debido al déficit existente las propias empresas están invirtiendo en formación privada para sus trabajadores.

Los conductores-operadores de grúa en camión son uno de los oficios con falta de mano de obra. / CÓRDOBA

Falta de formación específica

Francisco Carmona, secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor), añade que el problema afecta sobre todo al perfil de jefe de obra, puesto que no existe formación adaptada a estas funciones y tradicionalmente los oficiales han aprendido sobre el terreno. «Los módulos de FP relacionados con el sector son muy escasos» y los existentes «no casan con las necesidades de las empresas» en la actualidad, según Carmona. Construcor también trabaja para crear un «posgrado para FP» especializado en el sector, pero es consciente de que ello requiere una homologación y que son medidas que darán sus frutos a largo plazo. Mientras tanto, la patronal recorre la provincia con su campaña Construyendo empleo, que busca talentos para incorporarse al sector.

Un trabajador del metal. / CÓRDOBA

Asimismo, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera (Atransmerco), Tomás Aranda, añade que están buscando mano de obra en otros países y que están trabajando para «abrir un poco las puertas para convalidar los carnés» extranjeros. El sector también opta por contratar autónomos con sus propios camiones.

La Junta mantiene el diálogo con las empresas para rediseñar FP La Consejería de Empleo trabaja en la puesta en marcha de mesas sectoriales con las que se pretende detectar las necesidades formativas del tejido productivo provincial, para que sean incluidas en las convocatorias de cursos de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, y mejorar así la empleabilidad de toda la ciudadanía cordobesa. Para ello, según apuntan fuentes de la Consejería, mantienen el diálogo con los agentes sociales y económicos de la provincia, «con el objetivo de customizar la formación y hacerla a la medida de nuestro tejido productivo actual». Los siete sectores estratégicos seleccionados en estas mesas han sido Agroalimentación; Construcción; Hostelería y Turismo; Servicios a la Comunidad; Industria; Transporte, Comercio y Artesanía; y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Todo ello se ha plasmado en el ‘Estudio de Necesidades Formativas de Córdoba’ que se va actualizando -la última vez en 2023-, de forma que las 275 que recogió el primer informe, se le sumaron otras 106 nuevas, dejando el listado final en 381. Las especialidades incluidas se enmarcan en un total de 20 familias profesionales entre las que destacan Comercio y Marketing ( 15 especialidades); Transporte y Mantenimiento de Vehículos ; Hostelería y Turismo; Informática y Comunicaciones; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. A ello, la consejería suma la FP para el Empleo enfocada a personas desempleadas en las que diseñadas en función de las necesidades de las empresas y las entidades locales.

