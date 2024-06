La Junta responde al Gobierno que no está incumpliendo "nada" con la variante Oeste y pide de nuevo una reunión

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha respondido a las palabras del Ministerio de Transportes sobre la variante Oeste, en las que el Gobierno central, constestando a una pregunta del Grupo Socialista en el Congreso, ha dicho que "la Junta no ha cumplido ninguna de sus dos obligaciones" en cuanto a una de las actuaciones ya ejecutadas de la carretera, la conexión con la A4. Fuentes de la Consejería de Fomento han señalado a este periódico que "la respuesta parlamentaria nos achaca una serie de incumplimientos que no son ciertos", al tiempo que vuelven a pedir al Gobierno una reunión para desbloquear el tramo de 2,3 kilómetros que queda por ejecutar para conectar las carreteras de Palma y del Aeropuerto.

Las mismas fuentes señalan que "la Consejería de Fomento ha cumplido e insistido desde el primer momento en la necesidad de actuar en la variante Oeste de Córdoba y así ha quedado demostrado desde el primer momento, reservando una partida concreta para retomar el proyecto, y pidiendo reuniones al ministerio de cara a la firma del convenio".

"No se puede incumplir lo que no está conveniado"

Sobre los incumplimientos a los que hace alusión el ministerio que dirige Óscar Puente, desde Fomento recuerdan que "el protocolo de 2006 expone literalmente que los acuerdos requieren, para ser vinculantes o eficaces, que se desarrollen a través de las correspondientes actuaciones o convenios que se suscriban entre ambas administraciones".

Entiende por la tanto la Junta de Andalucía que desde el Ejecutivo autonómico no se está incumpliendo "nada" porque "no se puede incumplir lo que no está conveniado". A ello añaden que ha sido la propia Junta la que, desde 2020, "ha pedido reiteradamente, por carta y públicamente, la reunión que desbloquee una infraestructura crucial para Córdoba y que se antoja clave no sólo para la movilidad de sus habitantes, sino también para desarrollar su potencial logístico".