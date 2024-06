Fode, el joven de Malí acogido por Cruz Roja en Córdoba tras su peligrosa travesía hacia Europa

Más de 120 personas solicitantes de asilo o refugiadas son apoyadas por Cruz Roja en Córdoba, de las que 119 están residiendo actualmente en centros en la capital y Puente Genil, y otras 6 se encuentran en pisos de alquiler en Córdoba o Lucena, dentro de la segunda fase del Sistema Estatal de Acogida.

Uno de estos casos es el de Fode, quien, la primera vez que salió de su pueblo fue, directamente, para abandonar su país, Mali. Comenzó entonces junto a un nutrido grupo de personas -en su mayoría desconocidas- una peligrosa travesía hacia Europa, en busca de las oportunidades y la esperanza que la vida en su tierra natal le negaba.

Así, según explica Cruz Roja en una norta de prensa, Fode inició un proceso migratorio que lo llevó hace ahora cuatro años, y después de pasar por Marruecos y de vivir numerosas vicisitudes en el camino, hasta las costas de Canarias, y de allí a Córdoba, en diciembre de 2020, en plena pandemia.

Aprendiendo castellano y buscando trabajo

“El primer día que llegué a Córdoba, a Cruz Roja, me atendieron Jesús y Pepelu, que me llevó al hospital. Pero no hablaba nada de español. Y me di cuenta de que necesitaba aprender el idioma y estudiar mucho”, rememora ahora con una sonrisa este joven maliense, que con el apoyo del programa de Refugiados de Cruz Roja acabó no solo aprendiendo castellano, sino también encontrando empleo en un negocio hostelero de la ciudad, el Restaurante Casa Antonio, donde trabaja a día de hoy. “La familia donde trabajo son como mi familia”, confiesa agradecido.

Cada día, miles de personas como Fode huyen de su país. Muchas veces, empujadas por el miedo, y otras por la esperanza de encontrar una vida mejor en un nuevo país, aunque sea alejadas de sus familias y su ciudad de origen.

Mañana 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas y por ello en Córdoba, en Puente Genil, y en otros muchos puntos de Andalucía y España, la institución humanitaria ha organizado actividades dirigidas a dar visibilidad a historias como estas.

