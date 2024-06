Un informe de Secretaría avala la retirada de la bandera LGTBI+ del pleno de Córdoba

Un informe redactado, a instancias de la Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba, por el secretario general de la institución, Valeriano Lavela, avala la retirada de la bandera LGTBI+, que el concejal Antonio Hurtado había colocado en la bancada socialista del Pleno del Ayuntamiento.

Según se recoge en el documento, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, se ha recibido la petición de la Presidencia de la Corporación de que se “emita un informe jurídico con respecto a la prohibición legal o no de que en el Salón de Plenos se pueda exhibir determinada simbología distinta o diferente a la que pueda usarse y utilizarse con el atuendo o vestimenta personal”.

El texto redactado por el secretario se remite a distintas resoluciones judiciales para sustentar su conclusión, que es la de que “no podrán ondear ni colocarse en el interior del salón de plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, aún tratándose de la bancada o asientes de un determinado grupo político municipal o de un determinado capitular, ninguna bandera, estandarte, insignia ni simbología distinta a la correspondiente a la nación española, a la bandera correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la bandera correspondiente a la Unión Europea, ni siquiera la colocación de la bandera identificativa de la LGTBIQ+”.

A juicio del funcionario, es cuestión distinta “y no vulneraría la normativa vigente en la materia que se refiere el presente dictamen, que un determinado capitular pueda incorporar vestimenta o atuendo que lleve durante su asistencia a una determinada sesión plenaria determinados complementos (), siempre que no resulten discriminatorios ni ofensivos a los derechos y libertades constitucionales”.

Una de las sentencias que sustentan la apreciación del secretario cordobés es la de la sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 26 de mayo del 2020, en la que fija como doctrina que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aún cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.