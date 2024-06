El Foro por la Memoria de Córdoba pide un centro provincial de toma de muestras genéticas

El Foro por la Memoria de Córdoba reclama un centro provincial para la toma de muestras de ADN a los familiares de las víctimas del franquismo. El presidente de este colectivo, Luis Naranjo, acompañado de la viceportavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha denunciado este lunes en Córdoba la falta de información sobre las muestras tomadas en 2019 y han exigido al Ayuntamiento más apoyo a estas personas, ya que las acciones emprendidas hasta ahora las consideran "de mínimos" y "meramente propagandísticas".

Luis Naranjo ha informado que desde 2019 se han tomado 209 muestras de ADN de las cuales 42 han sido a hijos e hijas de víctimas aún vivas; 83 "sin relación directa de ningún tipo"; siete no han obtenido un perfil genético; en 35 casos "hay una relación muy alejada de las víctimas" y que 125 no han sido válidas. Así, según los datos que maneja Naranjo, "solo el 1% del conjunto de víctimas corresponde a hijos e hijas que pueden aportar una relación filial clave".

A ello se suma, según denuncia el también portavoz de la asamblea memorialista andaluza, que estos familiares no han recibido ningún tipo de información sobre dichas muestras. Por este motivo, tras el anuncio de una nueva muestra de ADN, los colectivos aseguran que están recibiendo un gran número de consultas sobre si tienen que repetir las muestras, al no saber en qué estado se encuentran. Hacemos señala, asimismo, que no han recibido ninguna información al respecto.

Es por ello que exigen al Ayuntamiento y a la Junta que en una provincia "en la que esperan 4.000 asesinados y asesinadas" se cree en un centro provincial de toma de pruebas genéticas con el fin de "evitar el vericueto administrativo" actual que consideran que hay al cotejar todas las muestras de la comunidad en Granada.

Oficina de apoyo "sin cometido"

En cuando a la oficina de atención a las víctimas, Naranjo denuncia que se haya puesto en marcha tras haber concluido las exhumaciones en el Cementerio de San Rafael, "sin resultado ninguno", recalca. A su juicio, "todos los familiares que tienen un antepasado en ese cementerio no han tenido ningún tipo de apoyo, de información ni de soporte" durante el proceso, lo que "nos parece un agravio a los derechos de los familiares".

También critica Naranjo que este espacio "es un cascarón vacío, no tiene ningún tipo de cometido" y Ruiz que no tiene "virtualidad" ni ha servido de apoyo a las víctimas. En este sentido, Luis Naranjo ha vuelto a comparar la labor que se está ejecutando en Córdoba con los trabajos emprendidos en Pico Reja (Sevilla), reclamando un modelo similar, al considerar que "el modelo que aquí se está haciendo incumple todo tipo de derechos de víctimas y familiares".

En este sentido, Naranjo echa en falta una planificación enfocada en que la ciudadanía y los centros educativos constaten los trabajos que se están llevando a cabo en las fosas y conozcan "lo que fue un genocidio en la ciudad de Córdoba". En cuando a los colectivos memorialistas, asegura que son "invitados de piedra" y que no existen iniciativas de participación ciudadana en la oficina para involucrarlo en la acción.

Acciones "de mínimos"

Irene Ruiz, por otra parte, ha señalado que PP en los últimos tiempos "está queriendo blanquear su imagen haciendo algunas acciones, aparentemente, de apoyo a la Memoria Democrática y a las víctimas del franquismo". No obstante, desde Hacemos Córdoba valoran estas acciones como "estrictamente de mínimos" para cumplir con obligaciones legales por normativa jurídica y por el convenio firmado entre Diputación, Ayuntamiento y Junta de Andalucía.

Sin embargo, Naranjo, que considera las acciones emprendidas como "propagandísticas", acusa al Consistorio, directamente, de incumplir la ley estatal y andaluza de Memoria Democrática, al considerar que no ponen en conocimiento de la Fiscalía de Memoria, como propietarios de los terrenos, el conocimiento de "crímenes de lesa humanidad". "El Ayuntamiento está impidiendo que los jueces intervengan, está impidiendo que haya una custodia judicial de los restos cadavéricos, que es fundamental", añade el portavoz de la asamblea que integra 9 colectivos memorialistas en la provincia.

Nueve meses de exhumaciones

Naranjo también ha criticado el ritmo de las exhumaciones, que ya se han cerrado en San Rafael y se van a detener en verano en La Salud. Ha explicado que "llevamos 9 meses de 24" que fija el convenio y que hasta el momento se han exhumado entre 60 y 80 represaliados en un total de 4.000, es decir un 2% de los posibles represaliados. En esta línea, calcula que al acabar el acuerdo se alcanzará menos del 20% de los restos, por lo que urgen a la preparación de un nuevo convenio. "Nos encontramos ante la última oportunidad" de los familiares, alerta el presidente del Foro por la Memoria.

Todo ello lo catalogan como un "abandono" y "falta de respeto" a los familiares de las víctimas.