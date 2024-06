«Barea es una empresa familiar donde todos somos incansables»

-¿Cómo fueron los inicios de Barea?

-Todo empezó con mi padre, que nació en Palma del Río. Con 18 años se fue a recorrer el mundo trabajando en un barco y luego, con mi madre, se estableció en Barcelona. Allí estuvo trabajando de chófer hasta que se compró un camión y ahí empezó su andadura. Luego compró una maquinita y así fue creciendo. Años después empezó a no sentirse a gusto allí. Ya tenía seis o siete máquinas y dos camiones y decide venirse a su tierra, monta aquí una empresa, aunque sigue con la de Barcelona. Hubo un año en el que cayó muchísima agua y eso afectó mucho a la empresa, así que volvió a irse a Barcelona a recuperarse económicamente. Al final llegó el día en que decidió trasladarse a Córdoba de forma definitiva y vender lo que tenía en Barcelona, excepto una empresa de contenedores que todavía sigue en Mataró. Era una época donde se vinieron muchísimos empresarios de Córdoba desde allí e hicieron piña.

-¿Y cómo le fue en su regreso a Córdoba?

-Ya empezó a crecer, se empezaron a aplicar nuevas tecnologías, otras tendencias. Empezó con los contenedores y los movimientos de tierra y con el crecimiento nos metimos en el sector de las demoliciones. Fuimos pioneros en España. Por ejemplo, la primera máquina de demolición de brazo largo la fabricamos nosotros. Ahí empezamos a trabajar por todos lados, día y noche, sábados y domingos incluidos, porque no había maquinaria como la nuestra. El 90% del trabajo de demoliciones lo hacíamos fuera. Es decir, que empezamos desde la nada y fuimos creciendo porque el mercado nos lo demandaba. Y seguimos avanzando. Creamos una empresa de gestión de residuos porque entre las que teníamos se iban formando una serie de sinergias. Por ejemplo, la de demoliciones creaba la de gestión de residuos, que a día de hoy gestiona, prácticamente, el 50 o el 60% de todo el residuo de amianto. Después el sector empezó a demandarnos el alquiler de maquinaria. Todas las empresas del grupo están vinculadas. Nosotros, en el tema de construcción, siempre hemos ido por delante de las tendencias. Cuando creamos Grúas Barea empezamos a montar delegaciones fuera de Córdoba. Después de todo ese trabajo diversificamos un poco el producto, todo iba a la construcción y ahora trabajamos mucho en industria y también en el sector agrícola. En las reuniones que tenemos empezamos hablando de inmuebles, luego de locales y acabamos con las naranjas o con los fitosanitarios.

-¿A qué se dedica en concreto la empresa agroganadera?

-Tiene una parte agrícola y otra parte ganadera. Tenemos una finca donde tenemos naranjos sembrados y allí es donde está mi padre, retirado y trabajando tranquilamente. Y también tenemos olivos y algunas fincas de cereales.

-Y también tienen una empresa dedicada a los activos inmobiliarios.

-Hemos ido invirtiendo en diversos inmuebles, locales, suelos y terrenos. Hemos abierto nuevas líneas de negocio con esta empresa, Triángulo de Rabanales. Son inmuebles y terrenos donde, en un futuro, se pueden desarrollar proyectos, como el planteado para Las Quemadas, que es un proyecto bastante importante.

-¿Cómo va el desarrollo de ese plan parcial?

-Lo estamos ultimando y ya tenemos operadores muy interesados y algún acuerdo cerrado para el centro comercial. Y pensamos en otros operadores que se quieran implantar y necesiten suelo industrial-logístico de grandes superficies. Digamos que está en todo en proceso de finalización.

-Barea, por lo tanto, es una empresa que empezó con un camión y ha crecido lo inimaginable.

-El propio trabajo te va demandando ese crecimiento. Y aparte de que surjan esas necesidades, es cierto que nosotros siempre hemos ido por delante en todos estos aspectos. También hemos sufrido mucho porque hoy en día hablas de economía circular y todo el mundo te entiende, pero antes íbamos de nuevas y era complicado desarrollar esos proyectos. Hablar de esto hace 20 años era pelearte con todo mundo. Pero, al final, las oportunidades te van apareciendo en el camino y esas oportunidades las coges, las miras y las desarrollas con constancia. Esto no deja de ser una empresa familiar donde todos nosotros somos incansables y trabajadores natos.

-Tras los más de 55 años de trabajo, crisis habrán pasado unas cuantas.

-Mi padre me cuenta que en Barcelona había mucha gente que no pagaba, con deudas por todos sitios. Pero, por ejemplo, la crisis del coronavirus no nos afectó. E incluso una de las empresas llegó a un récord histórico de facturación. Y es que al final las oportunidades aparecen donde menos te lo esperas y al tener el negocio diversificado, aunque una empresa vaya peor, hay otra que va mejor.

-¿Con cuántos trabajadores cuenta a día de hoy Barea?

-Puestos directos tenemos 125 e indirectos no puedo decirte, pero hay muchísimas empresas que colaboran con nosotros. Ya no es solo los que tenemos fijo aquí en plantilla, sino que hay muchos autónomos y muchas pequeñas empresas a las que estamos dando cobertura.

-¿Y en términos de facturación?

-En los últimos dos años hemos crecido en torno a un 20%, hemos renovado muchísimos parques y nos hemos actualizado en nuevas tecnologías, y también hemos adquirido mucha maquinaria nueva. A pesar de toda esa inversión, hemos crecido.