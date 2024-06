Niños y niñas de Córdoba hablan sobre Palestina: "Es una injusticia tremenda"

"Es una injusticia tremenda", "quiero que pare el genocidio", "l@s niñ@s de Gaza no son una amenaza", "no me gusta lo está pasando". Estas son algunas de las frases que este domingo se han podido escuchar en la Asamblea Infantil por Palestina que la Plataforma Córdoba con Palestina ha organizado en los jardines de la plaza de la Constitución. Niños y niñas de Córdoba han expresado su opinión sobre el conflicto bélico que Israel mantiene sobre la Franja de Gaza, dejando claro que están en contra de la guerra y que los más pequeños de allí son exactamente iguales que los de aquí.

Como ha explicado la plataforma, "la infancia de Córdoba también quiere expresarse acerca de lo que está pasando en Palestina" y por eso han organizado una actividad para que puedan decir lo que opinan de la guerra. Los niños y niñas que han acudido a la cita han expresado opiniones, emociones o propuestas que la propia plataforma difundirá y enviará al Gobierno de España o a los organismos que corresponda.

Niños participantes en la actividad. / VÍCTOR CASTRO

"Se trata de un espacio de solidaridad, empatía y empoderamiento. Sin intervención de personas adultas", han explicado desde la Plataforma Córdoba con Palestina, que ha recordado que "la infancia cuenta, la infancia importa, la infancia también quiere aportar su granito y fomentar la cultura de la paz". La clave, han insistido desde este colectivo, es que las opinones de los más pequeños también son importantes a la hora de construir sociedad.

Algunas de las ideas recogidas durante la asamblea. / VÍCTOR CASTRO

Próximas convocatorias

La plataforma lleva organizando actos en solidaridad con Palestina desde que comenzó la escalada de la violencia en la Franja de Gaza. Este próximo miércoles está programada una vigilia en solidaridad con el pueblo palestino como muestra de repulsa "ante la ocupación, el apartheid y el genocidio" que tendrá lugar en la plaza de las Tendillas de 20.30 a 21.30 horas.