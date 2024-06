«Primero siento y luego me muevo, el baile surge de la necesidad de contar»

Mercedes de Córdoba es dinamita pura. Cordobesa de pura cepa, vive entre Sevilla y el mundo entero, derrochando arte por donde pisa. Esta noche blanca presentará en Córdoba Sin más, el recital de la compañía en el que ella es la única intérprete de danza. «Sin más es un proyecto que se mantiene a lo largo del tiempo porque es un espectáculo a la carta que me piden en espacios al aire libre en el que recopilo todos los números de proyectos más grandes en los que bailo sola». Tiene una parte de improvisación, asegura, pero por lo que tiene en la cabeza, hoy acabará por soleá y empezará con un taranto. «El entorno de la Calahorra es el lugar donde actué por primera vez en la Noche Blanca como ganadora del Premio Nacional de Flamenco», un título que obtuvo gracias a ese palo, al taranto. «Para mí es muy especial volver a mi tierra y a ese sitio, al momento que viví en 2013», asegura.

Amante del flamenco en todas sus formas, siempre que viene a la Noche Blanca aprovecha para ver lo que se cuece en otros escenarios. «La última vez acabé viendo a mi querida Rosario La tremendita en los Jardines del Alcázar y me lo pasé en grande». Para ella, esta cita es una oportunidad «de llegar al público de masas, de enganchar a la juventud al flamenco en un momento en el que es difícil llevar a la gente a los teatro».

«Mi próximo espectáculo será un intento de alzar la voz por las que tuvieron que callar»

Mercedes empezó a bailar casi antes que a andar. Con cuatro años ya estaba probando pataítas. «El duende me lo metió mi madre que también es bailaora, a ella le gustaba muchísimo y aunque yo no vengo de familia de artistas, a ella le encantaba y le hubiese gustado dedicarse a esto». Ella fue quien la apuntó a las órdenes de Antonio Mondéjar «y mira en lo que se ha convertido la broma». En los últimos años, no ha dejado de girar por los grandes escenarios. «Hemos estado en Londres, en uno de los escenarios más impresionantes, en Madrid, después de aquí me voy a Milán, luego a Estados Unidos, después a Francia y a Santa Bárbara... empieza la maratón».

Bailaora todo terreno, asegura que disfruta en cualquier tablao, sea una peña o un estadio de fútbol. «Cada vez me gustan más los teatros, es ahí donde tengo más posibilidades para expresarme, pero subirme a cualquier escenario, incluso en el estudio por las mañanas, me llena de alegría, de respeto y de agradecimiento por poder hacer lo que gusta».

"Primero siento y luego me muevo"

Cuando se le pregunta que en qué piensa cuando baila, responde sin pensar demasiado. «Dicen que si se eso se cuenta porque si lo haces no merecería la pena bailar, eso me lo guardo para mí», afirma convencida, pero luego añade que piensa en cosas diferentes según el espectáculo porque siempre hay una parte de lo que está contando que se le mete en la cabeza a la hora de bailar. «Yo siempre digo que primero siento y después me muevo, por eso cada espectáculo ha surgido de una necesidad de contar algo». Por sus pies, sus manos son como la voz y la palabra para un poeta. «Por eso digo que si contásemos lo que pensamos, ¿de qué serviría bailarlo?, esto va de utilizar lo vivido, todo lo que te conmueve, lo que sufres, lo que te divierte, cualquier cosa que te conmueva, para crear». Luego, al exponerlo ante el público, «confías en que quien te vea se lo pueda llevar a su vida, se sienta identificado y saque sus propias conclusiones». Esa es en su opinión la esencia del flamenco. «Por eso es tan potente, porque conmueve muchísimo y a cada uno le toca según su experiencia».

Sobre la polémica de que ella sea la única mujer de esta Noche Blanca, dice que «es una coincidencia porque no es tan fácil cuadrar agendas de los artistas» y que además no es la única mujer porque hay otras en los cuadros flamencos de otros artistas. «Siempre me he considerado feminista con el significado de igualdad, no tengo nada contra los hombres a los que adoro, y ahora mismo me toca muchísimo por el proyecto que estoy preparando, Olvidadas, sobre Las Sinsombrero, las mujeres de la Generación del 27 que fueron borradas frente a los hombres», explica. Asegura, no obstante, que ella nunca ha vivido algo así, «puede que por mi carácter, no lo sé». En su opinión, el flamenco vive un momento «de auge de las mujeres, de mucha presencia femenina, en el baile y en todo», aunque apostilla que «no está de más recordarlo para que no vuelva a pasar lo de Las Sinsombrero, y si a alguien le pasa, que lo diga bien alto y ahí estaremos para apoyarla».

Sobre ese nuevo espectáculo, adelanta que habrá un primer paso en el Festival Flamenco de Torrox aunque el estreno absoluto será en la Bienal de Sevilla en septiembre. Más adelante vendrá a Córdoba en 2025 aunque todavía no hay fecha concreta. «Es lo normal», afirma, «las programaciones van de un año para otro».

Olvidadas será un espectáculo feminista, en el buen sentido de la palabra, subraya, y aparte de eso será un montaje «con el que rescatar obras maravillosas, con el que aportar mi granito de arena a redescubrir a todas esas mujeres, entre ellas Marga Manso de la que estoy totalmente enamorada, la mayoría de las cuales ni yo misma conocía hasta hace poco». Será su particular «abrazo» a las Sinsombrero en un intento de «alzar la voz por las que tuvieron que callar para que algo así no vuelva a pasar».

A todas esas mujeres las descubrió una noche mirando cosas en el móvil, investigando. «Estaba buscando el título para otro espectáculo, jugando con las palabras, mirando sinónimos y me salió un reportaje de Las sinsombrero que me llamó la atención», recuerda, «empecé a leer y me quedé toda la noche, me enfadé muchísimo de no haber oído hablar nada de ellas y luego comprobé que no era la única, así que me dije que tenía que hacer algo».

Esta noche, ella será la única mujer de Sin más, pero no estará sola. Con ella estarán Jesús Corbacho y Jonathan Jiménez al cante, su compañero personal y artístico Juan Campaño a la guitarra y Paco Vega a la percusión. Esta noche, Mercedes de Córdoba escribirá otra página en blanco de la noche del flamenco.