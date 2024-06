«En Portugal se están construyendo las almazaras más automatizadas»

-¿Qué supone para la empresa este reconocimiento del premio como Cordobés del Año que concede Diario CÓRDOBA?

-Para nosotros supone sobre todo un gran honor. Al principio nos quedamos sin palabras porque realmente somos una empresa de tamaño mediano y no esperábamos que se nos tuviera en consideración para este reconocimiento. Estamos en un pueblo y a veces nos sentimos un poco más alejados de otras empresas cordobeses que tienen más renombre. Es un honor que nos concedan un premio que viene de un medio de comunicación como Diario Córdoba.

-Ustedes fabrican una maquinaria muy especializada. ¿Hay mucha competencia en este ámbito dentro del mundo industrial?

-Sí, muchísima. Nosotros fabricamos casi la totalidad de maquinaria y depósitos para aceite de oliva. No hemos trabajado en otras aplicaciones porque nos gusta centrarnos en algo en lo q ue podemos asesorar y en lo que ya tenemos conocimiento. Este es un sector con mucha competencia y con marcas internacionales de mucho peso. Nosotros en su momento, en el año 2017, elegimos como partner a Flottweg, un fabricante alemán que está entre los principales del mundo en este sector. Algunos están representados por otras empresas pero todas competimos dentro de este mundo.

-¿Han desarrollado tecnología propia?

-Se nos reconoce por la bomba de pistón desarrollada en 1996. Ahora la fabrican otras empresas porque ya no está patentada. No se entiende ninguna empresa a nivel internacional que no lleve este equipo en su proceso. Pero seguimos avanzando en la innovación. Hemos participado con la Universidad de Córdoba en Innolivar y hemos desarrollado prototipos que ya se han registrado. Peor aún así en el sector se nos reconoce por la bomba de pistón.

-¿La digitalización también se aplica a una maquinaria industrial tan especializada como la que ustedes fabrican?

-Por supuesto. Cuando empecemos nuestra solución para almazaras de línea completa, no se entiende en este mercado si no es con un proceso automatizado, que cada vez está más enfocado a la trazabilidad como a la recogida de datos que permite tener un acumulado de información histórico y tener así mejor capacidad de decisión. Eso es la almazara 4.0 y nosotros lo hemos recogido en OliveUp, que es nuestro proyecto dentro del mundo de 4.0. No se entiende la máquina por sí sola.

-¿Exportan al extranjero? ¿A qué países?

-Algo más de un 65% de nuestra facturación procede de la exportación de maquinaria, más que lo que vendemos en España. Portugal es nuestro principal mercado exportador, pero en realidad tenemos proyectos en EEUU, Chile, Túnez, Marruecos... en general en casi todos los países de la cuenca mediterránea. Este año hemos incorporado un proyecto nuevo, en el Hemisferio Sur, ya que tenemos previsto exportar a finales de año a Argentina la primera línea completa. Cuando está instalado será decanter de aceite de oliva más grande de toda América del Sur.

-Como expertos en la fabricación de maquinaria, ¿en qué países están viendo un mayor desarrollo del olivar?

-España es y sigue siendo el primer mercado en la producción de aceite de oliva. Está muy lejos de los demás competidores, pero si hay un país en donde se está desarrollando la última tecnología en el mundo de la agricultura y la industria es Portugal. El Alentejo [una región del Sur del país vecino] es una zona donde se están construyendo las almazaras de mayor producción y con un mayor grado de automatización del mundo con total seguridad.

-¿Cómo les afectó la crisis de inflación y los costes de las materias primas?

-Han sido momentos complicados. A nosotros nos afectó sobre todo el problema con el acero inoxidable, que se produjo por el comienzo de la guerra de Ucrania. Pero actualmente la verdad es que los precios se han estabilizado y podemos trabajar con más planificación que hace un par de años. El año 2022 fue bastante complicado para nosotros.

-¿Qué proyectos de inversión tienen en marcha?

-El más importante es la fábrica de depósitos, que tenemos previsto inaugurar el próximo 13 de junio y empezaremos a trabajar en ella después de forma prácticamente inmediata. Además vamos a hacer una reestructuración, hemos trasladado parte de la producción y eso nos va a permitir hacer una nueva fábrica de reparaciones en Villafranca, así como reindustrializar completamente e invertir en Bujalance, el corazón de la empresa. Es donde está la sede central y donde estaremos siempre, porque nuestro ADN es bujalanceño.