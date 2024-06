Sindicatos sanitarios exigen "el reconocimiento profesional de técnicos de grados medios y superiores en los grupos C1 y B"

Sindicatos sanitarios cordobeses han participado este viernes en una marcha desde el hospital universitario Reina Sofía hasa el Hospital Provincial para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) ·el reconocimiento de las funciones actuales de los técnicos de grado medio y superior mediante la reclasificación en el grupo C1 y B respectivamente·.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha manifestado que “es inadmisible que haya categorías profesionales como los y las técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) que aún estén reguladas sus funciones con órdenes Ministeriales del año 1973 o la de los técnicos superiores sanitarios, cuya regulación es del año 1984, cuando los avances tecnológicos y asistenciales en los centros sanitarios son vertiginosos, exigiéndoseles que estas actualizaciones de conocimientos sean a costa de los profesionales y sin reconocerles, a cambio, su nueva clasificación profesional, como así lo estipula el artículo 76 del Trebep (Estatuto Básico del Empleado Público)”.

CCOO

Por ello, CCOO, además, ha interpuesto una demanda ante la Audiencia Nacional para exigir la aplicación del artículo 76 del Trebep y cumplir así el acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, firmado por CCOO en octubre de 2022, y que recogía de manera expresa "la plena aplicación de la actual clasificación profesional del personal de las Administraciones Públicas prevista en ese artículo".

Por lo que respecta al ámbito sanitario, esta reclasificación afecta a todas los profesionales a los que se les exige la titulación de técnico de FP de grado medio (TCAE, técnico de farmacia, técnico emergencias sanitarias, etc.), que hoy siguen adscritos al grupo de clasificación C2, en lugar del C1, y a profesionales a los que se les exige el título de técnico superior (Técnicos superiores sanitarios, TEMEII, cocineros, técnico de alojamiento, etc.), que siguen en el grupo C1 en lugar del grupo B, que en derecho les corresponde.

UGT

Por su parte, UGT Servicios Públicos (UGT SP) ha explicado que la reivindicación "tiene su origen en que diversas categorías, con el paso de los años, han ido asumiendo tareas que no correspondían, en un principio, a la categoría profesional en la que se encontraban ubicados. En octubre de 2022 los sindicatos, entre ellos UGT, suscribieron un acuerdo de mejoras del personal de distintas administraciones públicas. El punto cuarto del acuerdo recogía de forma explícita el desarrollo de la clasificación profesional, incluidos ya en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), publicado en 2007, pero que no se había materializado. Sin embargo, al no haberse desarrollado debidamente este Estatuto, aún no se han producido las reclasificaciones mencionadas, en lo que, hasta el momento supone, según señalan desde UGT SP Córdoba, “un incumplimiento de los acuerdos firmados hace dos años, pero también un incumplimiento en el desarrollo del EBEP que perjudica seriamente el reconocimiento a la labor de estos profesionales hace ya 17 años”.

Según UGT, "la marcha ha congregado a más de 200 personas de diversos sindicatos y colectivos en defensa de la sanidad pública". En dicha protesta, la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, manifestó que “en el caso de los TCAEs hablamos de un colectivo poco reconocido y que, con el paso del tiempo, ha asumido unas funciones que los hacen imprescindibles en cualquier centro hospitalario, pasando de cuidar del bienestar y el aseo de pacientes a ocuparse de su alimentación por sonda nasofaríngea y enteral o la limpieza de instrumental y esterilización en el servicio de quirófano”.

Participantes en la marcha. / CÓRDOBA

CSIF

De otro lado, CSIF ha exigido, coincidiendo este viernes con la celebración del Día de los Técnicos Superiores Sanitarios, "un aumento urgente en la plantilla de este colectivo, a fin de ajustarse a las necesidades reales que tiene la sanidad pública cordobesa". La central sindical subraya que “se trata, sin duda, de unos de los profesionales más afectados por la pandemia en lo que al aumento de su carga de trabajo se refiere, toda vez que la Administración ha mantenido, o incluso reducido en algún caso, el personal de estos servicios, cuando la demanda de pruebas de análisis clínicos, laboratorio, radiodiagnóstico o anatomía patológica, ha crecido notablemente desde la irrupción de la covid-19”.

A juicio de CSIF Sanidad Córdoba, la situación en la que se encuentra este colectivo es “completamente inaceptable y requiere de una solución inmediata, que sólo puede pasar por un aumento efectivo de las plantillas, acorde a las necesidades reales de la población, para terminar con una sobrecarga de trabajo inasumible a la que actualmente se somete al personal de esta categoría”, según argumenta.

Además, la central sindical reclama el abono de un Complemento Específico de Peligrosidad que compense los riesgos y la penosidad laboral de este colectivo de especial relevancia en el día a día de la sanidad cordobesa. “Con ello, se ayudaría a ofrecer un necesario reconocimiento a su relevante desempeño profesional”, defiende la central sindical.

Igualmente, el sindicato recuerda como reivindicación histórica de este colectivo, el desbloqueo de su paso al Grupo B de retribuciones, tal y como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 en su artículo 76. Por este motivo, los Técnicos Superiores Sanitarios dejan de ganar cada año más de 1.800 euros.

Concentración en el hospital Reina Sofía. / Pancartas expuestas por los concentrados.

SAE

También ha emitido este viernes un comunicado el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), que además de participar en la marcha, ha recalcado, entre otros temas, que "celebramos todas las iniciativas que supongan una mejora para la sanidad, como la reforma del Hospital de Montilla, lo que no toleramos es que desde el Gobierno andaluz vengan a visitar las obras y expresen su apuesta por la sanidad pública, cuando este centro hospitalario presenta la ratio de camas por habitantes más baja de España -1,2 camas por 1.000 habitantes, cuando la media en Andalucía es de 1,8 y en el resto de comunidades de 2,4-, el Hospital de Puente Genil ha tenido que cesar la actividad en quirófano y la atención hospitalaria está mermada, o los profesionales del Hospital Reina Sofía llevan semanas concentrándose por los recortes de personal".

"Esta imagen de compromiso con la sanidad pública también contrarresta con la disminución de contrataciones –en toda Andalucía el número de contratos se ha reducido en un 60% con respecto a años anteriores-, con el hecho de que la bolsa de contratación continúe desactualizada desde 2021, impidiendo el acceso a puestos de trabajo de muchos profesionales cualificados, con que la carrera profesional del año 2023 aún no se haya abonado a los trabajadores sanitarios, con que el modelo de carrera profesional sin acreditación de calidad sanitaria andaluza aún no se haya abonado a los trabajadores sanitarios, con que el modelo de carrera profesional sin acreditación de calidad sanitaria andaluza aún no se haya desarrollado o con que el pacto por la mejora de la atención primaria siga sin implementarse. ", ha criticado este sindicato.

Suscríbete para seguir leyendo