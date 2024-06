Hacemos culpa al alcalde de tener "una visión triunfalista" de Córdoba y de "no gobernar para todos"

Hacemos Córdoba lamenta "la falta de autocrítica" del alcalde, José María Bellido, en su balance sobre el primer año de gestión del mandato actual. El portavoz de la coalición de izquierdas, Juan Hidalgo, cree que fue "una comparecencia triunfal que está muy distante de la realidad de Córdoba, de la realidad de los cordobeses y de las cordobesas".

Además, desde Hacemos sostienen que esa afirmación se puso de relieve en el Pleno con la intervención de los vecinos de las barriadas periféricas de Alcolea y Villarrubia, "que manifestaron claramente y nítidamente el descontento y el abandono que están sufriendo por parte de este gobierno municipal con la falta de infraestructuras, atención y derechos que están teniendo en estas barriadas periféricas". En este sentido, Hidalgo entiende que los vecinos de Alcolea y Villarrubia están siendo tratados como "ciudadanos de segunda de esta ciudad".

Competencias propias e impropias

Por todo ello, desde Hacemos Córdoba creen que el alcalde "vive un poco en los mundos de Yupi, porque no está en la realidad, palpando la realidad, el suelo de esta ciudad". Además, Hidalgo considera que en su intervención se arrogó competencias que no le son propias, como es la Base Logística del Ejército, "que vino gracias al Gobierno de España y a todos los agentes, evidentemente, que intervienen en eso, no al Ayuntamiento"; el aeropuerto, "que también es una competencia estatal", y los datos de empleo. "La realidad es que sus compañeros de partido lo único que han hecho en todas estas cuestiones es poner trabas y zancadillas al Gobierno de España, que sigue poniendo medidas progresistas, avanzando en el cuidado de la ciudadanía cordobesa".

Sin embargo, desde Hacemos le echan en cara que se "ponga de perfil" en cuestiones que competen a la Junta de Andalucía, donde también gobierna el PP, como la sanidad y las listas de espera. "Entonces, por un lado, se arroga, o quiere tener competencias no propias y, por otro lado, no defiende los derechos de la ciudadanía, y escurre el bulto con que eso no es una competencia suya como la sanidad o la educación, que estamos viendo cómo están los colegios en nuestra ciudad", ha resumido Hidalgo para quien el alcalde resulta "un poco el doctor Jekyll y Hyde".

En esta misma línea, desde Hacemos Córdoba sostienen que Bellido no defiende los derechos de los cordobeses y afean la intención del PP de cobrar la entrada a los museos andaluces y que el alcalde "nuevamente se pone de perfil y dice que hay una competencia de la Junta de Andalucía".

"No gobierna para todos"

Por último, desde la coalición que integra a IU y Podemos, denuncian que el del PP es"un gobierno y un alcalde que no gobierna para todos, sino que gobierna para una parte muy pequeña y sobre todo por sus intereses partidistas". Asimismo, lamentan el crecimiento de la turistificación del casco histórico de la ciudad, "con más alojamientos turísticos y con menos capacidad de que los cordobeses puedan tener una vivienda", y que Bellido no ponga ninguna medida para frenarla y acabe con productos turísticos que funcionaban como Río Mundi.

En cuanto a temas medioambientales, desde Hacemos denuncian las talas indiscriminadas y que no se hayan impulsado las zonas de baja de emisiones por lo que tenemos "un centro cargado de polución y de tráfico". Asimismo critican que el equipo de gobierno no haya hecho nada por los parques infantiles, que están "totalmente descuidados, y abandonados como las zonas deportivas en nuestra ciudad, con una falta de inversión manifiesta por parte del Imdeco".

En definitiva, a juicio de Hacemos, estamos ante "un equipo de gobierno que no se preocupa por la ciudadanía, que no se preocupa por los equipamientos sociales que hay en esta ciudad, que no gestiona y que no planifica". En concreto, Hidalgo se ha vuelto a referir a los 5,7 millones de fondos Edusi que han dejado de ingresarse y los casi 15 millones perdidos de fondos Next Generation.

"Frente a esa visión triunfalista de un ayuntamiento que baja impuestos, uno que baja impuestos solo a las clases sociales que le interesan al Partido Popular", ha defendido. "Creo que este ayuntamiento y este alcalde mienten, ponen excusas y gobiernan de parte evidentemente, no gestionan y no planifican. Esa es la realidad de la Córdoba que hoy vivimos; no es la realidad que ayer intentó dibujar el alcalde".