El Consejo de Distrito urge a la Junta que agilice el nuevo centro de salud para Villarrubia

El Consejo de Distrito de Villarrubia y todas las asociaciones vecinales y colectivos que lo integran, una vez más, "han decidido organizar una protesta por la situación precaria e insostenible en la que se encuentra la sanidad pública en el nivel primario de atención a los enfermos y las enfermas".

En días anteriores, indica este colectivo en un comunicado de prensa, se acordó hacer una campaña de protesta mediante hojas de quejas y reclamaciones de los usuarios del centro de salud que se consideren afectados por el mal funcionamiento del mismo". Con la concentración de este viernes, a las 20.30 horas, este Consejo de Distrito demanda que "la defensa de la sanidad pública sea una prioridad para el gobierno de la Junta de Andalucía; que la delegada de Salud atienda urgentemente a este Consejo de Distrito; que la redacción del proyecto para el nuevo centro de salud se inicie en 2024, al contar ya con suelo en el que ejecutarlo; que sean cubiertas las vacantes generadas entre el personal médico; que se complete el personal de enfermería; que la pediatra atienda las necesidades de sus centros de referencia y no tenga que ir a otros centros y que el centro de salud vuelva a ser abierto durante las tardes y los sábados". La Delegación de Salud y Consumo de la Junta ha declinado de momento hacer valoración sobre estas quejas vecinales.

Concentración en Villarrubia. / CÓRDOBA

Situación del centro de salud

Según este colectivo, "el centro de salud se encuentra en la misma situación precaria que hace dos años cuando el presidente de Junta de Andalucía, en ese momento candidato a la presidencia de nuevo, anunció en un mitin que estaba trabajando para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud para Villarrubia".

Añade este consejo de distrito que "además, la delegada de Salud de Córdoba, en 2021, prometió la construcción de un nuevo centro acorde a las necesidades de este distrito y, a día de hoy, no ha tenido lugar la consignación presupuestaria al efecto, ni se ha realizado por parte de la Delegación Territorial de Salud, a pesar de contar ya con el suelo cedido por el Ayuntamiento, la redacción del proyecto correspondiente".

"Antes no lo hacían porque no se les había transferido el suelo y ahora que lo tienen transferido no lo hacen porque la prioridad sobre la que hablaron en su día, ahora, se la han dado a otros centros y, parece, se han olvidado del pueblo de Villarrubia", critica el Consejo de Distrito.