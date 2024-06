Los testimonios de los estudiantes que han logrado las mejores notas en la Selectividad de este año como Miguel Ángel Moreno, del IES Fidiana. "Esperaba una nota alta, pero no un 14 que implica no haber cometido ningún error que por nervios o prisas siempre se puede cometer por muy bien que te hayas preparado el tema", estas son las palabras de Miguel Ángel Moreno, el alumno del Instituto Fidiana que ha obtenido la nota más alta de Selectividad en Córdoba, nada más y nada menos que un 14, la máxima puntuación. Esto supone ser el mejor de los 4.700 alumnos que realizaron la prueba del 4 al 6 de junio. Además, la polémica con la venta de las entradas para el play off del Córdoba CF, que han provocado colas, colapsos e incluso reventas. Y, por último, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, hace balance de las claves por las que se ha regido su primer año de mandato en mayoría en el Ayuntamiento cordobés.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Andalucía

Cultura