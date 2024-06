Los precios suben otro 0,3% en mayo en Córdoba, sobre todo por el alza de la vivienda

La vivienda y los suministros asociados a la misma es el apartado que más subida mensual de precio ha experimentado durante el mes de mayo en Córdoba, según los datos de Índice de Precios al Consumo (IPC), que acaba de actualizar este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). La vivienda se encareció el mes pasado un 1.3%, registrando la mayor subida de todos los grupos que se analizan con el IPC. El resto de apartados que también vieron incrementado su precio durante el mes pasado fueron por orden de mayor a menor incremento, el vestido y calzado, con un 0,9%, seguido de otros bienes y servicios (0,8%); restaurantes y hoteles (0,5%); alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%); bebidas alcohólicas (0,3%); muebles y artículos del hogar (0,2%) y ocio y cultura (0,1%).

Siguiendo con el análisis del IPC en mayo pasado, sanidad, transporte y comunicaciones fueron los únicos tres sectores que vieron bajar sus precios en mayo en Córdoba, un 0,3%, un 0,8% y un 0,1%, respectivamente, mientras que los costes de la enseñanza no experimentaron cambios. Por tanto, solo el precio de la vivienda se encareció por encima del 1% en abril, mientras el resto de productos que subieron mantuvo los incrementos entre el 0,1% y 0,8%, siendo la subida mensual en la provincia, sumando todos los apartados del 0,3%.

El coste de la vivienda y los suministros

Por su parte, si se estudian los datos anuales (comparando mayo de 2024 con el mismo mes de 2023), Córdoba ha sido la provincia del país donde más se ha encarecido la vivienda y suministros asociados , un 7,7%, siendo la media nacional de un 5,7%. Ocupan las siguientes posiciones Tarragona, provincia en la que este bloque costó en mayo un 7,4% más que justo un año antes, mientras que en Badajoz el coste de este grupo se elevó un 7,1% en la comparativa anual y en Toledo, un 6,9%.

El IPC sube una décima en abril, al 3,3%, por energía y alimentos, y la inflación subyacente cae al 2,9%. / EFE

Alimentos y bebidas no alcohólicas

En lo que respecta a los alimentos y bebidas no alcohólicas, Córdoba se sitúa como tercera provincia de España, junto a Zamora, en la que más han aumentado los costes de estos productos en el último año (entre mayo de 2023 y mayo de 2024), un total de un 5,3, siendo la media nacional del 4,1% y las provincias en las que más han subido estos artículos las de Santa Cruz de Tenerife, con un 5,7% y Las Palmas de Gran Canaria (5,4%).

Detalle del análisis

Analizando los grupos más pormenorizadamente, los productos que más han subido en mayo, con respeto al mes anterior, en Córdoba son efectos personales (4,4%); electricidad (2,1%); paquetes turísticos (1,6%) y calzado (1,3%) Por el contrario, hubo productos y servicios que fueron más baratos en mayo respecto a abril, por ejemplo, otros artículos de jardinería (-1,3%) o vehículos particulares (1-1%).

Si la comparación se hace a nivel anual, los artículos que más se han encarecido entre mayo de 2023 y mismo mes de 2024 son la electricidad, gas y otros suministros un 11,2%; los parquetes turísticos (8,5%); seguros (7,2%); alimentos (5,5%); tabaco (5,7%); agua (5,4%); restauración y comedores (5,9%) y servicios de alojamiento (5,9%).

Subida de un 3,9% en un año

Según los datos del INE, los precios fueron en mayo de este año en Córdoba un 3,9% más caros que en el mismo mes de 2023, con especial incidencia en el encarecimiento de la cesta de la compra, de vivienda, alimentos, alcohol, tabaco y de los restaurantes y hoteles. La subida de Córdoba fue la mayor de las provincias andaluzas. Le sigue Jaén, con un crecimiento del 3,8%, y Granada y Huelva, con un incremento del 3,7%, respectivamente. A continuación se sitúa la provincia de Málaga, con una subida del 3,6%; Sevilla (+3,4%); Almería (+3,3%); y, por último, Cádiz, que experimenta la menor subida, con un 3,2%.

En lo que va de 2024, los precios han subido un 2,2% (3 décimas más que el mes pasado), debido, sobre todo, al encarecimiento del mantenimiento de la vivienda (luz, agua...), de los restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas alcohólicas. Desde que bajaran los precios en noviembre diciembre, estos costes han subido en lo que va de 2024 todos los meses.

Valoración sindical sobre el IPC en Córdoba La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina borrego, ha reclamado este jueves a las patronales “subidas salariales justas para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las familias”. Si bien la subida del IPC en mayo ha sido moderada (0,3%), la responsable sindical recuerda que en el último año los precios se han incrementado un 3,9%, una cifra que está por encima de la subida salarial media. “Las personas trabajadoras han perdido poder adquisitivo y a pesar de las subidas del salario mínima interprofesional (SMI) y de los incrementos pactados en el último año, muchos trabajadores y trabajadoras no han recuperado el poder adquisitivo perdido a causa de la inflación y tienen problemas para cubrir sus necesidades básicas, aún estando trabajando”, señaló Borrego. En este sentido, la líder de CCOO recordó que, por ejemplo, el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son productos básicos para las familias, han vuelto a subir en mayo un 0,4%, siendo el aumento anual del 5,4%, muy por encima de los incrementos salariales pactados. En el ámbito de la vivienda y los combustibles asociados a ella (luz, agua, gas, etc.), que son otros productos básicos para las familias, la subida en mayo ha sido del 1,3%, pero llevamos acumulada en lo que va de año una subida del 7,7. “Ante estos incrementos de productos básicos a los que las familias no pueden renunciar, CCOO exige un ejercicio de responsabilidad a las empresas para que apliquen, al menos, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado entre Gobierno, sindicatos y patronal, y que establece para este año una subida salarial de al menos el 3%.

