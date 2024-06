«Algo de milagro hay, pero sobre todo amor y muchísimo trabajo detrás»

-La historia de este deporte en Puente Genil nos lleva a más de sesenta años atrás, pero sin duda alguna los últimos once años han sido fantásticos. ¿A qué cree que se debe que el club que dirige haya hecho historia no solo en nuestra provincia y Andalucía, sino a nivel nacional?

-De la misma manera que su fundación hace más de 60 años, fue como respuesta a toda una generación de deportistas, entrenadores y profesores de educación física de nuestro pueblo que, de manera desinteresada y altruista, han transmitido sus valores y conocimientos durante décadas a varias generaciones de jugadores. En estos once años en la máxima categoría ha ocurrido una cosa parecida. Nos hemos unido un grupo directivo y humano de manera entusiasta y altruista, todos ellos profesionales en distintos ámbitos y actividades, pero con el nexo común de aportar a nuestra sociedad, y en particular a la juventud de Puente Genil, una forma distinta de vivir en comunidad, con valores como la tolerancia y el juego limpio como forma de éxito. Y hemos consolidado un proyecto de club basado en la proyección deportiva, económica y social de Puente Genil y su provincia.

-Después de tantos reconocimientos, ¿qué supone para el club este premio?

-Que los medios de comunicación reconozcan nuestro esfuerzo y trabajo en todos estos años trabajando en este proyecto es muy importante para nosotros. Que un medio como Diario CÓRDOBA nos premie como Cordobeses del Año, para nosotros supone todo un honor y un orgullo. Nos va a servir para darnos fuerzas, para seguir trabajando en un proyecto tan ilusionante como es para nosotros el Club Balonmano Puente Genil Ángel Ximénez.

-¿De quiénes se acuerda de manera especial?

-Me acuerdo de todos los que han pasado por esta entidad y la han dirigido antes que yo. Todos estos reconocimientos que nos llegan también son de ellos, por el tiempo y las horas que le han dedicado a lo largo de todo este tiempo. Personalmente, también me acuerdo todos los días de mi hijo Ángel, que está en el cielo, que fue el culpable y el que me metió en todo este lío.

-El Balonmano Puente Genil ya ha cumplido once años en la élite, lo que le ha permitido ser el club andaluz con más temporadas de presencia en la máxima categoría nacional. ¿Cómo lo valora?

-El hecho de conseguir estar once años en la máxima categoría ininterrumpidamente no es casualidad. Para empezar debe ser un orgullo y un honor para nuestro club y nuestros aficionados. Una parte importante de todo esto es gestión y trabajo desinteresado. Está claro que sin el apoyo del tejido empresarial de Puente Genil sería muy complicado haberlo conseguido. Personalmente, lo valoro como un éxito de todos, directiva, equipo técnico, jugadores, afición y la ciudad de Puente Genil en general.

«El proyecto se basa en la proyección deportiva, social y económica de Puente Genil y la provincia»

-El club ofrece a sus patrocinadores un retorno en imagen ¿Qué valores ofrece el club por toda España?

-El club es un referente a nivel nacional, muy bien valorado en toda España, y así lo ratifican la cantidad de premios y galardones que tiene en sus vitrinas. El retorno a las empresas patrocinadoras es muy bien valorado. Todos los partidos son televisados por la Liga Sport TV. Todos los clubes cuentan también con publicidad en Led en sus pabellones. Todos los fines de semana hay partidos en abierto por Teledeporte a nivel internacional, por lo que la difusión para las marcas y los reclamos publicitarios es enorme en todos los ámbitos.

-Muchos hablan del milagro del Ángel Ximénez, y es que con una población de treinta mil habitantes, consolidarse tanto tiempo en la máxima categoría del balonmano no es sencillo. ¿Tiene explicación este hecho?

-Algo de milagro hay, porque como bien dices, es muy complicado mantener en la máxima categoría tantos años seguidos un club en una población de treinta mil habitantes. Y con una pandemia sanitaria a nivel mundial de por medio, aunque hay sobre todo amor y muchísimo trabajo detrás, lo que nos demuestra que este proyecto sigue ilusionando a todo Puente Genil y que hoy en día goza de un buen estado de salud.

-¿Cuáles han sido los mejores momentos de esta etapa en la Liga Asobal?

-Sin duda, el ascenso en Irún en 2013. Luego ha habido muchos momentos inolvidables, como las clasificaciones a fases finales de la Copa del Rey, aquella Final a Cuatro en Gijón, la de Madrid que pasamos a semifinales ganando al Granollers en la tanda de penaltis y muchas de las finales de la Copa de Andalucía. Quiero recordar que el Ángel Ximénez es el club andaluz que más veces ha vencido en la Copa de Andalucía. El primer partido en casa ante el Barcelona fue entonces toda una locura, pues llegamos al descanso con opciones de victoria, todo un espectáculo para la afición.