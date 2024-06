Miguel Ángel Moreno, la mejor nota de Selectividad en Córdoba: "Esperaba una nota alta, pero no el 14"

"Esperaba una nota alta, pero no un 14 que implica no haber cometido ningún error que por nervios o prisas siempre se puede cometer por muy bien que te hayas preparado el tema", estas son las palabras de Miguel Ángel Moreno, el alumno del Instituto Fidiana que ha obtenido la nota más alta de Selectividad en Córdoba, nada más y nada menos que un 14, la máxima puntuación.

A este alumno la noticia le ha pillado disfrutando del viaje de Fin de curso en Londres junto al resto de compañeros y profesores, "ha sido bajar de la habitación esta mañana y recibir todas las felicitaciones", asegura a este periódico emocionado. Miguel Ángel quiere estudiar un doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla, puesto que esta opción no está en Córdoba, una opción clara "desde que en tercero de la ESO un profesor me comentó la posibilidad de estudiar mis dos asignaturas favoritas y me enamoré de la idea".

El estudiante Miguel Ángel Moreno. / CÓRDOBA

Para este joven, el bachillerato "no es tan duro si se sabe distribuir el trabajo todos los días de forma responsable y con constancia". Esta carrera de fondo ya ha llegado a la meta, por eso, este verano Miguel Ángel pretende pasar tiempo con sus amigos y familiares, además de dedicarse a sus aficiones, la lectura y el cine; aunque también tiene nuevos retos, "pretendo sacarme el carnet de conducir", explica el joven.

La estudiante Sofía Sierra. / CÓRDOBA

Sofía Sierra, tiene un 13,925 y hará Medicina

"Tenía buenas expectativas de Selectividad, pero pensaba que sería más baja", afirma emocionada Sofía Sierra, la alumna del colegio Virgen del Carmen que ha sacado un 13,925, una nota con la que quiere entrar en Medicina en Córdoba, "la carrera tenía claro que era la que quería estudiar, aunque no me importaba si no entraba aquí y me tenía que ir otro sitio, pero sí que quería eso", explica contundente. La joven es "más de asignaturas de ciencias", y de materias con mayor práctica, por lo que para la preparación de los exámenes, Lengua fue la opción que más le costó. Con el trabajo y esfuerzo realizado en estos cursos que "han sido duros, pero pasan rápido", ahora toca descansar y "desconectar" en estos meses de verano.

La alumna Inmaculada Muñoz. / CÓRDOBA

Inmaculada Muñoz, tiene un 13,9 y hará Medicina

"Consideraba que me había salido bien, pero no tan bien, estoy muy contenta y orgullosa porque también después de estos dos años que me he estado esforzando bastante, me alegro de que haya dado su fruto", reconoce la joven Inmaculada Muñoz, la alumna del colegio Sagrado Corazón que ha obtenido un 13,9. "Quiero hacer Medicina, lo tenía claro desde que soy bastante pequeña", explica. Sus amigos y familiares le han dado la enhorabuena por estos resultados, el fin de la "carrera de fondo" que supone estos años de atrás. En estos meses de descanso Inmaculada ya organiza los planes que hará para celebrar su calificación, "me voy a ir de viaje con mis amigas".

El alumno Javier Córdoba. / CÓRDOBA

Javier Córdoba, tiene un 13,895 y hará Historia y Filología clásica

"Cuando he visto las notas he tenido que hacer la media dos o tres veces porque no me lo creía, yo salí muy contento pero para nada me esperaba esta nota", afirma Javier Córdoba, del Instituto Zoco, que ha sacado un 13,895 y quiere estudiar un doble grado de Historia y Filología clásica en Madrid en la Complutense, una opción que ha descubierto en el último momento “yo tenía claro que iba a estudiar aquí en Córdoba Historia del arte, pero este año he dado Latín y Griego y me he enamorado, entonces no podía elegir, me puse a mirar si había un doble grado de eso y el único está en Madrid”, afirma entusiasmado. Los años en Bachillerato ha sido duros, hasta que Javier ha cogido la rutina de trabajar en el día a día, “si no lo haces así te va a costar un montón, pero ese estrés que te da segundo de bachillerato te ayuda a llevar Selectividad”.

Ahora, tras las felicitaciones de su familia y amigos, “están más ilusionados que yo”, bromea el joven, este verano será para disfrutarlo a máximo, “todo lo que no he podido ni en cruces ni en feria. La semana que viene tengo un vuelo a Mallorca y me tiro allí una semana”, indica el joven entusiasmado.