Vox denuncia que el edificio de la Policía Local de Córdoba está sin aire acondicionado

Paula Badanelli, portavoz del grupo municipal de Vox en Córdoba, ha denunciado el estado en el que se encuentra la Comisaría de la Policía Local en Córdoba, ubicada en la avenida de los Custodios, y ha lamentado que el gobierno municipal del PP no destine dinero al mantenimiento de edificos municipales, no planifique su reforma.

Badanelli ha trasladado las reivindicaciones de los sindicatos de Policía Local y Bomberos, SIP-AN y Siplico, para criticar el deterioro del edificio: “Ahora están sin aire acondicionado”, ha denunciado. La portavoz de Vox ha advertido de que “en cuanto suban las temperaturas, que subirán, no podrán trabajar dignamente, ni humanamente, ni por supuesto, en condiciones sanitaria normales”.

Estado de los baños de Policía Local. / CÓRDOBA

Sala de descanso y baños

Por esta razón, desde el grupo municipal de Vox piden de nuevo al gobierno local que invierta en el edificio de la Policía Local; que mejore la sala de descanso y las instalaciones que afectan al aire acondicionado y las canalizaciones, que dignifique los vestuarios y los baños de las mujeres. "El PP tiene mucho feminismo de boquilla pero luego no apuestan por la igualdad ni siquiera en el puesto de trabajo de nuestra Policía Local”, añade Badanelli.

Por último, Paula Badanelli ha asegurado que “la seguridad es otra de las asignaturas pendientes, cualquiera puede entrar en el edificio y crear un problema como ya ha pasado en otras ocasiones" y ha añadido que no es un problema de dinero. "Hay dinero de sobra, suben impuestos, engordan las arcas municipales y no son capaces de gastar porque no son capaces de gestionar; exigimos ya una solución para el edificio de la Policía Local”, ha concuido diciendo la edil.