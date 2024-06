La pasión cordobesista se ha desatado completamente en la ciudad. Miles de aficionados guardan varias horas de cola para sacar alguna de las entradas para el partido de vuelta de la final del play off, ante el filial del Barcelona, que se jugará....en semana y media. El cartel de "no hay billetes" está asegurado. La competencia es máxima ante el cuadro catalán. De hecho, el FC Barcelona solo ha enviado 150 entradas al Córdoba CF para el partido de la ida, este fin de semana en el Estadio Johann Cruyff. Es la noticia con la que abrimos informativamente la tarde. Aunque hay más ingredientes en nuestro particular menú informativo de mitad de semana. A nivel deportivo, también tenemos el foco en la selección española absoluta, que jugará en El Arcángel el 15 de octubre. Finalmente, en local, informamos sobre la investigación como homicidio imprudente la muerte del motorista que chocó con un coche policial.

