«El valor de la marca Juana Martín es la familia que hemos hecho»

Juana Martín, la diseñadora que lleva a gala crear desde la ciudad que la vio nacer, hace balance de la situación actual de la moda, de su trabajo, mientras mira hacia el futuro con la sostenibilidad como reto de su marca. El premio, dice, se lo dedicará a su padre, su gran inspiración.

-¿Cómo se ha sentido al recibir el premio de Cordobeses del Año?

-Muy contenta. Es un detalle por parte de CÓRDOBA reconocer el trabajo que estamos haciendo y dónde estamos llevando a Córdoba; es complicado que te lo reconozcan.

-Dicen que uno nunca es profeta en su tierra, ¿usted se ha sentido querida por Córdoba?

-Yo me he sentido querida por mis clientas, con las que trabajo hace muchísimos años. El pueblo de Córdoba sí se ha volcado siempre en lo que hemos hecho. Sí, en ese aspecto sí.

Juana Martín recibirá uno de los premios de Cordobeses del Año. / VÍCTOR CASTRO

-¿Y en qué aspecto no?

Bueno, tampoco me paro todos los días a pensar, ¿sabes?, cómo te digo, si lo ven o no lo ven. Lo que pasa es que a lo mejor te reconocen mucho más afuera. Pero vaya por parte del periódico es un detallazo que agradezco enormemente.

-Para entender lo que usted hace, ¿hace falta tener conocimientos sobre moda?

-Es mucho más sencillo que todo eso. Es, simplemente, molestarse en leer la prensa o simplemente en reconocer que ser la primera mujer de la historia de España, no solo de Andalucía o de Córdoba, sino de la historia de España, que está en la alta costura, yo creo que eso ha sido el culmen. Luego llevamos una carrera enorme: 26 ediciones en la Fashion Week de Madrid, desfiles prácticamente en todo el mundo, presentaciones… Tampoco hay que entender de moda para reconocer el valor que tiene lo que hacemos.

-Echando la vista atrás, ¿qué recuerda diferente de sus principios?

-Nada, creo que es la misma ilusión que pueda tener hoy. Un poco más desgastada, claro, pero con la misma ilusión, el mismo trabajo y la misma dedicación que se le echa cuando comienzas. Creo que ahora le echamos incluso más, porque al final has construido algo que mantenerlo cuesta mucho trabajo. Tienes muchísima más responsabilidad. Llegar no es difícil, lo difícil es mantenerse después de tantísimos años en el mundo de la moda, un mundo un poco complicado.

Juana Martín recibirá uno de los premios de Cordobeses del Año. / VÍCTOR CASTRO

-¿Qué le ha enseñado ese mundo en todos estos años?

-He aprendido a ser paciente, aunque nunca he sido una persona loca. Me ha gustado siempre trabajar y tener a mi gente, aunque ya mis niñas, mi equipo que estuvo conmigo desde el primer año, ya se han jubilado. Toñi, Dulce, Pruden, Antonia, Bogallo, Lali… y ahora tengo a Lola, a Carmen, Carmeli, Mari Carmen Amigo, Juana, a Rafa, que es una de las personas más importantes en mi carrera junto con Menchu Benítez, que tiene una de las escuelas de maquillaje más importantes de España. Todos son cordobeses y llevan conmigo desde el primer momento. El valor de la marca Juana Martín es la familia que hemos hecho y que gracias a ella hemos podido seguir creciendo profesional y personalmente.

-¿Cómo define el sello Juana Martín?

-Como un sello de mujer, de mujer empoderada, que tira para adelante y que ha roto muchísimas fronteras y estereotipos. Creo que en el futuro reconocerán el buen hacer que ha hecho Juana Martín en el mundo de la moda.

-¿Y a nivel de moda, cuál es la aportación más importante que usted ha hecho?

-Dar volumen a los trajes de flamenca, hay un antes y un después. Está en los libros de la moda y estoy encantadísima de que beban de esa fuente porque todos los diseñadores bebemos de alguna. Siempre nos inspiramos en personas que han marcado un antes y un después, por ejemplo un Balenciaga.

Juana Martín, en su atelier de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

-Por cierto, ¿vio la serie sobre Balenciaga?

-Sí, sí la he visto. Como creadora y diseñadora me toca mucho. Aparecen ahí Cristian Dior, Chanel, personajes que hicieron historia que siguen ahí. Nosotros desfilamos el 24 de junio en la alta costura y abrimos con Elsa Schiaparelli Dior, Jean-Baptiste Avali, Chanel…

-Todo un orgullo, vaya. ¿Y qué propuesta llevará?

-Todavía no se puede decir nada. No podemos, pero estamos ahí trabajando muchísimo.

-¿La maternidad ha cambiado su manera de ver la moda?

-La maternidad me ha hecho mejor persona. El ser madre te hace que se te revuelvan las tripas y que tengas una visión totalmente diferente de la vida. Al final lo importante es él, mi familia, mi marido, al que adoro. Y desde luego mi madre, mi padre, que han sido los pilares más importantes en mi carrera, sobre todo mi padre. Y quizás este premio se lo dedique a él. Él tendría que haber sido cordobés del año, porque era una persona que marcó muchísimo mi vida.

-¿De dónde le vienen las ganas de ser diseñadora?

-De mi familia. Todos venden y han vendido en el mercado. Mi padre ha sido una persona súpercreativa y cuando antes nadie tenía talleres, mi padre fabricaba. Eso lo viví desde que tengo uso de razón, es algo innato. En mi familia todos vivimos de alguna u otra forma de la moda, de los tejidos, del textil, de crear, de hacer. Tengo un hermano que es imaginero, un crack, un fenómeno, no porque lo diga yo, sino que la gente que entiende de eso, pues lo considera un genio. Martín Boillo, creo que dará mucho que hablar en el futuro.

-Y eso que su hermana proyectará una larga sombra sobre los demás, ¿no?

-No, no, no, para nada. Él brilla por sí solo, tiene luz propia. No le hace falta Juana Martín.

-Y para trabajar en la moda, ¿se puede trabajar desde Córdoba y llegar a lo más alto?

-Yo lo he hecho siempre.

-¿Nunca ha pensado en mudarse?

-He podido hacerlo y me han ofrecido de todo y no lo he hecho.

-¿Pero es más difícil hacer moda desde una provincia que no tiene tanta proyección?

-Hoy en día las redes sociales te dan la oportunidad de llegar a todo el mundo, no te hace falta moverte. Sí que es verdad que lógicamente tendrás que viajar mucho y trabajar mucho fuera, pero luego mi día a día está aquí en mi tierra. A mí me une a Córdoba mi familia, mi padre, que ya no está conmigo o no está con nosotros, pero de alguna forma está siempre presente.

-¿Quién le gusta que esté trabajando ahora en la moda?

-En la moda internacional, Tom Brown está haciendo un trabajo maravilloso. Sigo con los mismos porque yo creo que ya no es la marca en sí, sino el creativo que lleva la marca. Ahora mismo las marcas, están teniendo una revolución de cambios de directores artísticos enormes. Valentino que tenía a Paolo y ahora tiene al que estaba con Gucci. Entonces ese mundo de la moda, hablo siempre internacional porque es donde nos estamos moviendo, para mí es súper interesante y nada que ver con lo que podamos tener en España o fuera de España. Es otro concepto de moda, otra mentalidad de moda, es otro negocio de moda. Me ilusiona competir con los más grandes siendo tan pequeñita y estando en Córdoba, en un pueblecito, bueno, un pueblecito no, es una ciudad, pero realmente no es Nueva York, no es Londres, no es París, pero yo creo que estamos haciendo una labor buena. Por lo menos eso espero.

-¿Y qué le parecen los formatos de estos televisivos que hay de diseño, costura y demás?

-Bueno, creo que todo lo que se le dé publicidad a la moda y a las cosas siempre son buenas, habrá gente que esté descontenta, habrá días que sean mejores, días que sean peores, pero al final lo que hay que ver es el fondo. Yo por lo menos entiendo la tele, hay que mirar también el lado positivo y el fondo es que se dé a conocer a personas o a chicos que están comenzando para eso es una plataforma buena.

-¿Y cómo ve la moda en el futuro?

-Uf, la moda está cambiando cada semana realmente, la moda cambia muchísimo. Cuando me hablas de futuro, ¿qué es la semana que viene? Es decir, la moda es ahora, es el momento, en la situación. Miramos el futuro a muy corto plazo. Entonces, ¿cómo se mueve la moda? ¿Mensualmente? La moda es el momento, ahora y el día a día.

-¿Cómo será la moda de Juana Martín en un futuro?

-Estamos concienciados en ser una marca sostenible. Es muy importante el concepto de sostenibilidad. Lo que tú vas creando es una forma de trabajar, de dedicarte a la moda. Yo no quiero ser global. Yo quiero ser mucho más personal, mucho más íntima. Se valora un trabajo que se ha creado desde el mimo, desde la dedicación, desde la artesanía. Ese es el valor de un bolso de Dior. No es la globalización, sino valorar realmente cómo trabajamos, cuál es la historia de la prenda. Ahora se habla de prenda de autor, porque de alguna forma defendemos eso, el no ser global, pero sí personal y artesanal.

-Es muy interesante el concepto de sostenibilidad en un mundo, el de la moda, donde se abaratan los costes en algunos países incumpliendo incluso la legalidad.

-No quiero ser eso. No pretendo ser eso. Nunca lo pretendí en mi carrera, si no lo hubiéramos sido después de tantísimos años de carrera, pero seguimos manteniendo la esencia. ¿Hasta cuándo? No lo sé. No te puedo decir, te puedo hablar de hoy, de lo que voy a hacer dentro de 20 días, porque al final el mundo cambia. Una pandemia ha cambiado la mentalidad del mundo, ha cambiado la mentalidad del ser humano. Se priorizan otras cosas, ¿no? Al final, lo que no podíamos imaginarnos que podía pasar, ha pasado. La gente ya no hace tanto a largo plazo, sino que vive el momento. Creo que es una forma de cambiar la mente y una forma de vivir nueva.