La cena benéfica ‘Las mil y una historias’ atrae a más de cien personas

Más de un centenar de personas han cenado esta noche en la parroquia María Luisa de Marillac en el Polígono del Guadalquivir, este barrio se encuentra entre los diez con la renta más baja de todo el país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La invitación, realizada por el párroco Miguel David Pozo, tenía una doble intención para los comensales. Por una parte, recaudar fondos de cara a la realización de actividades en el verano del programa Puerta Verde y, por otra, ofrecerles una oportunidad de conocer la realidad diaria de los niños y adolescentes de esta zona de la ciudad de Córdoba.

«Las cosas hay que cambiarlas de sitio. No podemos conformarnos con la situación de niños que no disfrutan de ningún tipo de piscina durante el verano en Córdoba o que no tienen ningún ratito de diversión ni de ocio», afirmó el sacerdote Miguel David Pozo.

La cena benéfica 'Las mil y una historias' reúne a más de cien personas. / Pablo Cabrera

Precisamente con esta idea nació Puerta Verde, un programa con cinco años de vida que persigue a través de actividades lúdicas, en niños de tres a 16 años, reconducir los hábitos tóxicos, no solo alimenticios, sino también de comportamiento, relaciones o educación. Durante el curso escolar Puerta Verde se desarrolla durante los fines de semana y en las vacaciones de verano se lleva a cabo a lo largo de todo el mes de julio y los fines de semana de agosto.

Puerta verde, programa educativo

«Se trata de un programa de educación y de recuperación de la infancia y de la adolescencia a través del ocio. Con este programa queremos abrir una puerta a la esperanza a una vida nueva para personas que nunca han podido cruzar el umbral por falta de recursos, de trabajo o de amor», explicó el párroco.

La cena benéfica se ha llamado Las mil y una historias, porque durante la misma cuatro personas -Nati Gavira, Cintia Bustos, Ana Espino y el propio párroco- contaron relatos sobre la generosidad, la ilusión, la alegría y la belleza, pilares en los que se basa Puerta Verde.

La desventaja social y de pobreza en la que se encuentran estos niños y adolescentes hay que abordarla -según Miguel David Pozo- no solo con cosas materiales, sino también hay que «compartir con ellos un rato de ocio».

Con esta idea de compartir un rato de ocio, en la cena actuaron la guitarrista Teresa Jiménez, la compañía de circo María Hamás, el grupo rociero Sentimientos y el cantautor Pablo Fajardo.

El recrudecimiento de la pobreza

Según el párroco, este último año ha habido un «recrudecimiento de la pobreza y muchos niños llegan al centro por la mañana demandando el desayuno. Todos los días no podemos darles comida».

Este ha sido otro de los motivos para organizar esta cena benéfica, el aumento de la necesidad entre la población del barrio. Para Miguel David Pozo, estaría bien que los cordobeses «nos acercáramos afectiva y físicamente a esta realidad y que todos cruzáramos el puente».

Para aquellos que quieran «cruzar el puente» está disponible el whatsapp 629416755, en el que tras meterlo en el móvil se recibirá un mensaje en el que se indica cómo contribuir a esta labor solidaria bien por bizum o transferencia bancaria. Es la fila cero de esta cena benéfica de Las mil y una historias reales.