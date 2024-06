Los problemas de suministro afectan a cerca de mil fármacos en Córdoba

El desabastecimiento de medicamentos es un situación con la que desde hace años tienen que convivir en Córdoba y en toda España profesionales sanitarios (médicos, enfermeros, farmacéuticos, entre otros) y pacientes. Con datos cerrados el pasado viernes, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) tenía constancia de incidencias en el suministro de cerca de mil medicamentos, cantidad que varía por momentos porque está en continua actualización. La Aemps especifica a su vez en ese listado la fecha aproximada en la que está previsto que se solvente dicho déficit de suministro, problema que se produce cuando las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo en un momento determinado.

Aunque es «lógica» la preocupación que causa acudir a una farmacia y que el paciente sepa que el medicamento que le han indicado no se encuentra por un problema de desabastecimiento, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, señala que «en las farmacias contamos con distintas herramientas para tratar de encontrar un fármaco sustituto si por el momento no es posible traer a la farmacia el que está en déficit». Por un lado, Rafael Casaño hace referencia a la plataforma interna de la que disponen los farmacéuticos para consultar con compañeros que estén en el mismo barrio, ciudad o localidad si en su farmacia cuentan con el medicamento que en su botica no tienen disponible, un sistema que proporciona bastante agilidad a la búsqueda.

Además, el presidente de este colegio destaca que hace justo una década el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos puso en marcha el sistema Cismed (Centro de Información Sobre el Suministro del Medicamento) que permite conocer en tiempo real los fármacos con problemas de suministro, información que permite al responsable de la farmacia poder tomar decisiones pertinentes con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de los tratamientos de los pacientes y evitar alteraciones en la toma de los medicamentos. De esta manera, el farmacéutico puede conocer qué fármacos están faltando y ofrecer alternativas, cuando le es posible sustituir, o informar al médico y paciente en el caso de que haya que revisar el tratamiento.

Estrategias

Por otro lado, Casaño resalta que los farmacéuticos andaluces están trabajando con la Consejería de Salud para poder modificar la normativa en casos como los que existe déficit de un determinado medicamento en una presentación concreta, por ejemplo, si escasea un antibiótico en jarabe, para que en las farmacias se pueda dispensar en formato pastillas u otro, sin necesidad de que el médico haga una nueva receta. También recalca Rafael Casaño un pilotaje que se ha hecho en farmacias de Málaga, y que se quiere extender a toda Andalucía, para los casos en los que se necesita pedir un medicamento al extranjero, por escasez o no existencia en España del producto, para que puedan ser las farmacias las que directamente reclamen dicho fármaco y así evitar que la familia tenga que hacerlo a través de una petición a la Delegación de Salud, tratando de este modo de agilizar y hacer más accesible el trámite.

Un farmacéutico muestra varios de sus medicamentos. / CÓRDOBA

A pesar de la abultada cifra de medicamentos que presentan problemas de suministro en España, la Aemps resalta, en su informe relativo al segundo semestre de 2023, que «por primera vez desde 2020, se ha producido un descenso del 7% de las presentaciones de medicamentos con problemas de suministro en la segunda mitad del pasado año, bajada que asciende al 27% cuando se trata de medicamentos de más impacto asistencial, que es el déficit que más trastorno causa a los pacientes».

Causas del déficit

La Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, detalla que las principales causas que motivan incidencias en el suministro suelen ser problemas de capacidad de la planta de fabricación, en un tercio de los casos; el aumento de la demanda, en uno de cada cuatro situaciones (con el caso destacable de los medicamentos tipo ozempic u otros antidiabéticos), o los problemas de fabricación.

Por su parte, en lo que respecta a los medicamentos más afectados por los problemas puntuales o crónicos de desabastecimiento se encuentran algunos antidiabéticos, para abordar trastornos de salud mental o patologías cardiovasculares, respiratorias o del sistema nervioso central, antibióticos, gotas oculares, entre otros.

La vacuna infantil Rotateq presenta también déficit

El desabastecimiento de algunos medicamentos está alcanzando también a algunas vacunas, como es el caso del Rotateq, vacuna infantil contra el rotavirus, una de las principales causas de gastroenteritis grave en bebés y niños pequeños. La coordinadora del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Beatriz Montes, indica que «el problema de suministro de la vacuna Rotateq comenzó el 29 de abril y se prevé que se normalice el suministro a partir del 5 de julio», según información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Montes precisa, que a pesar de esta incidencia, existe otra vacuna frente al rotavirus, la Rotarix, aunque tiene una pauta diferente. Rotateq son 3 dosis mientras que Rotarix son 2 dosis. Así que las familias que tengan prescrita Rotateq y se estén viendo afectadas por la falta de la vacuna deben acudir a su pediatra para que les cambie la prescripción y les indique la nueva pauta posológica en función de si han recibido o no alguna dosis previa. La vacuna frente al rotavirus es las única que no sufraga el sistema público, aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene previsto incluirla en el calendario vacunal antes de que acabe 2025. Rotateq tiene un precio de 69.50 euros por dosis y son 3 vacunas las que deben administrarse, mientras que de Rotarix son 2 dosis a 93.66 euros cada una.

Inoculación de la vacuna del rotavirus. / CÓRDOBA

