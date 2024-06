Hurtado vuelve a pedir la dimisión de Bellido por la gestión de los fondos Edusi

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde, José María Bellido, por la gestión de los fondos Edusi y porque "Córdoba no se puede permitir perder 5,7 millones" que ya se le habían concedido. El edil socialista ha asegurado que no le es grato ni disfruta del hecho de volver a pedir la dimisión del alcalde, pero ha apelado a su "honradez, coherencia y a obligación moral y ética" de hacerlo. “Pido la dimisión desde el convencimiento de que Córdoba no se puede permitir perder 5,7 millones y que aquí no pase nada, no asuma nadie ninguna responsabilidad y todo el mundo tire balones fuera”.

Hurtado se ha afanado en una extensa rueda de prensa en argumentar los motivos por los que ha vuelto a pedir la dimisión de Bellido a cuyo gobierno imputa en exclusiva “la negligencia” ocurrida con los fondos Edusi “por desidia, falta de interés político y de interés por solucionar los problemas, y por falta de capacidad, de gestión y organizativa”, ha dicho.

El portavoz del PSOE ha recordado que en cualquier empresa privada la pérdida de 5,7 millones de euros hubiera significado que "todo el mundo se fuese a la calle" y ha dicho que no se puede "mentir a la ciudadanía queriendo maquillar unas cifras que el PP no se atreve a dar en papel; el maquillaje no lo pueden dar como documento oficial tratando de encubrir su incompetencia", ha añadido.

Argumentos para una dimisión

El portavoz socialista no ha querido quedarse en "el váyase señor Bellido" sino que ha argumentado el porqué debería hacerlo. En este sentido, Hurtado afea al gobierno municipal no haber creado la oficina de los Edusi, no haber implicado a todas las áreas ni organismos para hacer estos proyectos, no haber previsto que las licitaciones serían a la baja y que se iban a producir remanentes para los que se debía haber aportado una cartera extra de proyectos y por haber atomizado los proyectos lo que ha supuesto una mayor burocracia. "Las áreas que aportaron inversiones no han sido capaces de llevarlas a cabo y dejaron sin hacer 15 proyectos de los 41 que ya tenían aprobadas", ha resumido Hurtado.

La herencia de Ambrosio

Asimismo ha rebatido los dos argumentos que el gobierno municipal ha dado para justificar los resultados de los fondos Edusi: por un lado, la herencia recibida de la exalcaldesa socialista Isabel Ambrosio y por otro lado, las bajas en las licitaciones. Sobre la primera cuestión Hurtado ha defendido que la plataforma oficial para presentar proyectos a los Edusi (plataforma Galatea) no estuvo disponible hasta finales del 2018, es decir, solo unos meses antes de la marcha de Ambrosio, por lo que a su juicio la gran mayoría de la gestión de las ayudas europeas es responsabilidad de Bellido que es alcalde desde mayo del 2019. En definitiva, el portavoz del PSOE considera que "es negligencia imputable al 100% al alcalde Bellido que ha sido incapaz de sacarlo adelante y por lo que pedimos su dimisión".

En última instancia, Hurtado ha detallado los 15 proyectos que no se han ejecutado a pesar de tener ayudas, concedidas como la remodelación del edificio municipal de San Agustín, la remodelación de la Alameda del Obispo, la construcción de carriles bici o la climatización de los mercados municipales, entre otros.