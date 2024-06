Durán pide la dimisión de Espadas por el resultado "horrible" del PSOE andaluz en las elecciones europeas

El expresidente del Parlamento andaluz y exsecretario general del PSOE Córdoba, Juan Pablo Durán, ha pedido hoy la dimisión de Juan Espadas, tras los resultados cosechados en las elecciones europeas por su formación. Durán, que forma parte del comité director del PSOE Andaluz, ha roto su silencio público para exigir responsabilidades políticas al secretario de los socialistas andaluces. "Tras dos años de silencio es necesario pedir un cambio", ha confirmado Durán a este periódico después de que avanzara la información Diario de Sevilla.

El exsecretario del PSOE de Córdoba entiende que el de ayer ha sido "un resultado horrible" y reconoce que fue "una de las noches más tristes" que ha vivido como militante, al ver cómo "todas las provincias iban tiñéndose de azul sin ningún resquicio". Durán ha recordado, además, que en las últimas cuatro confrontaciones electorales, el PSOE ha perdido "de manera estrepitosa" y se ha convertido en "una rémora para el PSOE de España".

Un tiempo de debate

En este sentido, ha exigido a Espadas que presente su dimisión y que abra un tiempo nuevo en el PSOE. "Es necesario abrir un tiempo de debate para recuperar el voto perdido y la ilusión y que no se vuelva a escuchar nunca más a Juanma Moreno decir que el PP es el partido que más se parece a Andalucía, cuando ese ha sido siempre el lema del Partido Socialista en la comunidad".

Por último, Durán ha reclamado al secretario del PSOE ahora la misma generosidad que mostró cuando aceptó ser can didato del PSOE a la Junta de Andalucía.

Una carta crítica

En provincias también se mueve un escrito en forma de carta abierta al secretario general, Pedro Sánchez, que pide tomar nota de "los nefastos resultados" y hablan de un partido "destrozado de Despeñaperros hacia abajo en ocho reinos de taifas, cada cual haciendo la guerra por su lado". El autor de la carta es el exsenador Alfonso Muñoz, que en su momento fue un destacado sanchista en la provincia de Córdoba.

"No hay contacto con la sociedad, que es lo que hace que nuestro partido se ramifique entre la ciudadanía. No hay liderazgo, que es la brújula que debe marcar el rumbo y la trayectoria de nuestros objetivos. No hay ilusión, el partido se encuentra en encefalograma plano", asegura en su misiva.