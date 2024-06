Los divorcios y separaciones crecen un 17% en Córdoba mientras se reducen en Andalucía

Los divorcios y separaciones crecieron en Córdoba en torno a un 17% durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, en contraposición a lo ocurrido a nivel andaluz, donde bajaron. Así lo reflejan los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes a las demandas de disolución matrimonial, donde se incluyen divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas.

En el caso de la provincia de Córdoba, entre enero y marzo de este año los órganos judiciales registraron 381 demandas de divorcio, un 17,59% más que en el mismo periodo de 2023, cuando la cifra se quedó en 324. En el caso de las separaciones, fueron 28 este año por las 24 de 2023, lo que supone una subida de casi un 17%, términos muy similares a los divorcios. No hubo ninguna nulidad matrimonial, ni en el primer trimestre de este año ni en el anterior.

El consenso prevalece en los divorcios

El consenso sigue siendo la principal opción de los matrimonios cordobeses que decidieron divorciarse, aunque las cifras son bastante parejas. De los 381 divorcios registrados entre enero y marzo en la provincia, 214 fueron consensuados por 167 que no lo fueron. El consenso también se mantuvo en las cifras relativas a 2023. No ocurre lo mismo con las separaciones, ya que de las 28 registradas, 15 fueron no consensuadas y 13 consensuadas.

Datos andaluces

A nivel andaluz, en el primer trimestre de 2024, el número total de demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) disminuyeron un 2,1% respecto al mismo trimestre de 2023. Entre enero y marzo de este año, tanto las demandas de divorcio no consensuado como las de separación consensuadas disminuyeron respecto al mismo periodo de 2023: se presentaron 1.880 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 6,4% menos que hace un año; y 110 separaciones consensuadas, un 2,7% menos que las registradas en los órganos judiciales andaluces durante el primer trimestre del año pasado.

Por el contrario, aumentaron un 9,6 % las demandas de separación no consensuadas, 80 en total, así como los divorcios de mutuo acuerdo, que se incrementaron un 1,2%, llegando a alcanzar un total de 2.328. Durante el periodo analizado, se presentaron cinco demandas de nulidad, por las dos presentadas en el primer trimestre de 2023, lo que representa un 150% más.

Imagen que simboliza la ruptura de una familia tras un proceso de divorcio. / E. Elements

Datos nacionales

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2024, se observa que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Navarra, con 74,9; Baleares, con 72,1 y Cantabria, con 69,5. También por encima de la media nacional, que fue de 53,6 demandas por cada 100.000 habitantes, se situaron Aragón, con 67,7; Castilla-La Mancha, con 67,1; Murcia, con 65,4; Asturias, con 62,9; Canarias, con 56,5 y Castilla y León, con 55,9. Los valores más bajos se registraron en la Comunidad de Madrid, con 46,3; País Vasco, con 46,6 y Andalucía, con 50.