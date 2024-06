Los alumnos de la segunda promoción de UCOincluye celebran su graduación

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología ha acogido este lunes el acto de graduación de los catorce estudiantes que han cursado esta segunda edición de UCOincluye. El acto ha estado presidido por el rector, Manuel Torralbo Rodríguez, que ha estado acompañado de la jefa del Departamento de Programas con Universidades y Promoción de Talento Joven de Fundación ONCE, Silvia Duarte; junto al presidente del Consejo Social, Francisco Muñoz Usano; la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi; y la decana de la Facultad, Natividad Adamuz Povedano.

El rector ha felicitado a los graduados por “atreverse a venir a la Universidad” y a sus familias “por confiarnos a las joyas de vuestras casas”. Igualmente ha agradecido la complicidad de Fundación ONCE y de las empresas y entidades donde los estudiantes han realizado sus prácticas, “para comprobar que es posible realizar una actividad laboral cada cual con sus capacidades”. Manuel Torralbo ha dedicado también unas palabras especiales a la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología por “su compromiso con la inclusión”, a Carmen Cruz, directora de Inclusión de la UCO, “por liderar este proyecto con tanta ilusión” y al profesorado de UCOincluye por su dedicación. Ha anunciado que la Universidad de Córdoba va a seguir con este programa para continuar brindando oportunidades. “Estoy seguro de que en la UCO habéis sido muy felices”, ha concluido.

Silvia Duarte, de Fundación ONCE, ha felicitado a la UCO por “una prueba fehaciente de su compromiso por transformar no solo las aulas universitarias, sino la sociedad en su conjunto”. Ha recordado que, en España, tan solo el 4% de los jóvenes con discapacidad cuenta con estudios superiores, 20 puntos por debajo de los jóvenes sin discapacidad. En el caso de los jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo o del espectro artista, que representan casi el 50% del total de los discapacitados intelectuales en España, los déficits son aún más significativos. La mayoría no titula en la educación secundaria y representan un grupo con especiales dificultades de inserción laboral, entre otras causas debido a su bajo nivel formativo. “Por eso, hace 8 años, nació el programa Unidiversidad en la Fundación Once, “un programa estratégico que está abriendo caminos hacia la universidad, un espacio privilegiado del que tradicionalmente estos jóvenes están ahí. Las universidades son espacios que nos hacen crecer, que nos ayudan a caminar nuestras expectativas profesionales y que nos permiten socializar y abrir nuestras mentes con compañeros y compañeras que recordaremos siempre”.

“Sin empleo no hay inclusión”

Sara Pinzi, por su parte, ha agradecido a todos los agentes implicados en el desarrollo de UCOincluye (profesorado, Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Fundación ONCE y empresas) y ha apuntado que este programa tiene un gran valor social y representa una práctica ejemplar de transferencia del conocimiento. “Su impacto social es incalculable. Además, fomenta la participación en prácticas inclusivas y refuerza el carácter inclusivo de nuestro sistema universitario. Al ver el impacto positivo que este programa genera, no podemos evitar sentirnos profundamente orgullosas y emocionadas por ser parte de una iniciativa que cambia vidas y construye un futuro más justo e inclusivo”. La vicerrectora ha destacado la importancia crucial del empleo para una verdadera inclusión. “El colectivo de personas con discapacidad intelectual es uno de los más perjudicados por el desempleo. Sin empleo, no hay inclusión”. Punto este que ha sido recalcado por Carmen Cruz, directora de Inclusión de la UCO y del programa UCOincluye, quien ha incidido en la capacidad de este estudiantado, “que son trabajadores muy capaces que solo necesitan una oportunidad de demostrarlo a través de un contrato de trabajo”.

Durante el evento, se han entregado reconocimientos a las empresas y entidades donde el alumnado realizó sus prácticas, que fueron entregadas a Magtel, Baños Árabes Hamman Al-Andalus, Córdoba Ecoexperience, Escuela Infantil Chuitos, Empresa EULEN y Real Jardín Botánico de Córdoba (IMGEMA). La exdecana de la Facultad, María del Mar García Cabrera ha recibido también una placa de agradecimiento por su apoyo al programa durante sus años al frente del decanato. El pianista Lucio Reina Reina también ha recibido un reconocimiento por su participación en el acto.

“No se trata de capacidades, sino de oportunidades”

También el presidente del Consejo Social y la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación han agradecido al estudiantado de UCOincluye su paso por la Universidad y la Facultad. Francisco Muñoz Usano destacó la satisfacción que supone apoyar una actividad como UCOincluye, “porque mucho más allá de los postulados retóricos constituye un ejemplo completamente real y efectivo de construir igualdad, gracias a un equipo humano que supone un orgullo para todos los universitarios y además es también un ejemplo real de servicio a la sociedad provincial desde la UCO." Por su parte, Natividad Adamuz Povedano ha felicitado a los estudiantes “por todo lo que habéis aprendido, pero también por vuestro esfuerzo, y especialmente, por vuestra actitud. Sois unos estudiantes ejemplares, con muchas ganas de aprender, de estar presentes en la facultad, participando en todas las propuestas con gran entusiasmo… Aprovechando al máximo todas las oportunidades que se han ofrecido”.

En nombre del profesorado del curso intervino Mª Ángeles Olivares García, quien felicitó a los estudiantes y a la Universidad de Córdoba y les recordó que “termináis esta etapa, pero iniciáis otra para la que estáis mucho mejor preparados y preparadas a nivel personal y profesional. Habéis adquirido un amplio abanico de conocimientos y competencias que, sin duda, aplicaréis y aprovecharéis muy pronto en el mundo del trabajo”. En este sentido, la profesora Olivares indicó que “este grupo nos ha demostrado a lo largo del curso que no se trata de capacidades, sino de oportunidades. Nuestra sociedad tiene el deber de proveer esas oportunidades para todas las personas que formamos parte de ella, garantizando la posibilidad de alcanzar una vida plena”. Asimismo, recordó que la Universidad es un lugar de conocimiento, diversidad y descubrimiento. “En ella nos encontramos con personas de diferentes culturas, lugares de procedencia y circunstancias socioeconómicas. La verdadera riqueza de nuestra Universidad radica en esa diversidad de capital humano que nos permite aprender unos de otros y poder ampliar así la comprensión del mundo que nos rodea”. Por último, felicitó a las familias por ser un pilar fundamental en el pasado, presente y futuro de este grupo.

En representación de los graduados han intervenido Dolores Morales Romero y Paula Pérez Lara, que han tenido palabras de agradecimiento para el profesorado, familias y Fundación ONCE. “Gracias a toda la Universidad de Córdoba por abrirnos sus puertas y gracias a todas las personas que formamos parte de ella por abrirnos sus brazos”, han indicado. También ha habido referencia a la importancia de las prácticas que han realizado. “Gracias a las empresas que nos han hecho un huequito en su día a día, gracias a vosotras y vosotros hemos sabido lo que es ser una persona adulta con responsabilidades, obligaciones y, no es por nada, pero hemos demostrado que somos capaces de sacar adelante todo el trabajo que nos encarguéis. Aquí estamos para lo que necesitéis en el futuro”.

Otro momento emotivo del acto llegó con la intervención de José Barea Gómez, en representación de las familias, quien ha agradecido a la UCO y a la Fundación Once por la oportunidad brindada a sus hijos, así como a las personas que más cerca han trabajado con ellos, en especial, “a Azahara, Lola y Jenny”. “Han expresado una gran satisfacción e ilusión desde el primer día que ha traspasado a sus familias. La experiencia de sentirse un universitario más ha sido lo que más les ha enriquecido”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de que las empresas e instituciones les brinden una oportunidad laboral, “porque estos estudiantes tienen un potencial bestial para el empleo adecuado”.